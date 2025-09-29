Horóscopo del profesor Salomón HOY 29 de septiembre: varios signos se verán favorecidos en octubre

A pocos días para terminar el mes de septiembre, el tarot anticipa buenas noticias para varios signos de cara al mes de octubre, tal como lo señaló el profesor Salomón, experto en la lectura del horóscopo, para este lunes 29 de septiembre de 2025.

El 29 representa una fecha de gran poder, ya que la suma de sus dígitos da un total de 11, considerado como un “número maestro”. Los nacidos en este día se caracterizan por ser personas disciplinadas. Si bien pueden tener mal humor, logran cumplir sus objetivos y se comprometen con aquello que prometen.

Quienes celebran su cumpleaños este 29 de septiembre se encuentran en una fase de luna creciente, lo que significa que habrá prosperidad en todo lo que proyecte y lo que se proponga. Por otra parte, el color para este día es el azul. El número es el 1359, y la recomendación es hacer la advocación a los tres arcángeles para pedir su compañía y su protección.

Horóscopo para este lunes 29 de septiembre de 2025

Aries

Debe procurar que sus relaciones fluyan de manera normal, especialmente con sus padres, sus hijos o su pareja, e influir de forma positiva hacia ellos. También es un buen momento para iniciar un estudio o para capacitarse en su profesión. Asimismo, los interesados en comprar o vender un vehículo, lo podrán realizar.

Número: 2708

Tauro

Esta semana va a ser de mucho crecimiento por la transición de un mes a otro. Esto implica la llegada de nuevas oportunidades, incluyendo el aspecto laboral. Asimismo, se solucionarán y se aclararán otras cosas a nivel personal.

Número: 3590

Géminis

Tome la vida con calma. Hay que ir a un buen ritmo sin acelerar demasiado para evitar el estrés y el agotamiento. Por otra parte, se viene una buena suma de dinero. Además, hay un viaje que se viene en el camino, así como una nueva oportunidad en el amor o la reconciliación con su pareja.

Número: 3204

Cáncer

Todo lo que proyecte o desee lo podrá conseguir. Para ello, debe tener confianza en sí mismo y mantener una buena actitud para que llegue lo mejor en octubre. Entretanto, hay algunas situaciones que va a estar ajustando y que estarán a su favor, así como un nuevo rumbo en su vida.

Número: 7509

Leo

Tendrá buenas perspectivas tanto en el trabajo como en la parte económica por la suma de dinero que está por recibir. Eso sí, debe tener mucho cuidado con las energías negativas que están rondando; por lo tanto, es importante acudir a mecanismos de protección.

Número: 6836

Virgo

Siga luchando por lo que quiere sin importar las circunstancias que se presentan. A veces la vida nos muestra otros caminos para alcanzar nuestros objetivos. Por otra parte, el mes de octubre representará buenas perspectivas, incluyendo algo que venía esperando. Además, recibirá una buena suma de dinero.

Número: 0344

Libra

Se vienen días de mucho trabajo y de mucha actividad. Deberá cambiar algunas cosas y fortalecer otras que son convenientes para su vida. Eso sí, tendrá tranquilidad en la parte económica y laboral, incluso podrá recibir un ascenso o un reconocimiento.

Número: 2401

Escorpio

Siga adelante por lo que quiere y no se desespere, ya que se vienen buenas perspectivas en el mes de octubre. Por otra parte, debe velar mucho por su salud y acudir a la protección de los arcángeles para que tenga protección.

Número: 1146

Sagitario

Va a brillar en todo lo que realice, especialmente en la parte económica, donde recibirá buenas perspectivas. Asimismo, se vienen nuevos retos que le garantizarán éxito en todo lo que emprenda.

Número: 5935

Capricornio

Al igual que Tauro y Virgo, estará favorecido por la llegada de una buena suma económica. Asimismo, se vienen mejoras en el trabajo o en las deudas para que obtenga la estabilidad que tanto esperaba.

Número: 5388

Acuario

Podrá vencer los obstáculos, lo que le abrirá nuevos caminos e ideas frescas. Por otra parte, deberá definir algo importante en el amor y tomar las decisiones correctas sin miedo. Asimismo, habrá estabilidad en la parte económica.

Número: 7088

Piscis

Habrá buenos resultados en el amor. Esto implica recuperar, fortalecer o mejorar algunas cosas en este aspecto con tal de fortalecer su autoestima y su relación con los demás. Por otra parte, hay quienes tendrán viajes, incluyendo a otros países. Asimismo, recibirán dinero más que suficiente.

Número: 1954