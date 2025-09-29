La semana que va del 29 de septiembre al 5 de octubre estará marcada por corrientes celestes que mueven la suerte hacia horizontes frescos. Los ritmos lunares en transición abrirán puertas a ajustes necesarios, generando el ambiente ideal para que lo inesperado se convierta en oportunidad. Esta etapa se sentirá como un aire nuevo que facilita soltar lo que ya no suma.

Los primeros días de octubre estarán acompañados por encuentros planetarios que refuerzan la seguridad interior y la capacidad de avanzar sin miedo. Esa firmeza atraerá giros favorables, coincidencias que parecían imposibles y desenlaces que llegan en el momento justo. La fortuna se activará en quienes sepan mantener la calma y confiar en lo que fluye.

Signos del zodiaco que recibirán buenas noticias en la semana del 29 septiembre al 5 octubre

Cabe resaltar que, para esta semana, habrá una serie de días donde en que los cosmos parece susurrar que la suerte responde al estado de ánimo y la disposición. Quienes abracen la novedad notarán cómo surgen caminos que antes no se veían. La clave será aceptar la guía del cielo como impulso hacia escenarios más prometedores.

Lista de signos del zodiaco que recibirán buenas noticias

Aries

Durante esta semana la energía lo empuja a moverse con más ligereza, lo que abre la puerta a noticias que iluminan su camino. Los días traen un aire de impulso que le permite ver avances donde antes había pausas.

Géminis

El cielo activa su capacidad de conectar, y en esa dinámica llegarán mensajes, respuestas o anuncios que le darán claridad. Lo que parecía confuso empieza a organizarse en su favor, mostrándole un giro alentador.

Leo

La vibración astral le otorga brillo en espacios donde necesita ser reconocido. Las buenas noticias llegarán en forma de logros, respaldos o confirmaciones que le permiten sentirse seguro de lo que ha venido construyendo.

Libra

La temporada lo sitúa en el centro de la atención, y eso se traduce en resoluciones armónicas. Lo que antes se sentía desequilibrado encuentra un cauce más justo, generando avances positivos en asuntos clave.

Sagitario

La semana trae sorpresas que expanden sus horizontes, ya sea con propuestas, aprendizajes o caminos que se abren. Las noticias llegan como invitaciones a crecer y explorar, dándole un aire renovador.

Acuario

Las alineaciones favorecen el intercambio con otros, por lo que la fortuna se manifestará en acuerdos, alianzas o vínculos que se fortalecen. Las noticias que recibe en este aspecto lo animan a confiar en lo colectivo.

Números de la suerte de la semana del 22 al 28 de septiembre

Aries : 7 – 19 – 33

: 7 – 19 – 33 Tauro : 4 – 16 – 28

: 4 – 16 – 28 Géminis : 3 – 12 – 25

: 3 – 12 – 25 Cáncer : 6 – 14 – 29

: 6 – 14 – 29 Leo : 1 – 18 – 35

: 1 – 18 – 35 Virgo : 9 – 21 – 30

: 9 – 21 – 30 Libra : 2 – 11 – 27

: 2 – 11 – 27 Escorpio : 5 – 17 – 36

: 5 – 17 – 36 Sagitario : 8 – 13 – 24

: 8 – 13 – 24 Capricornio : 10 – 22 – 31

: 10 – 22 – 31 Acuario : 15 – 20 – 34

: 15 – 20 – 34 Piscis: 7 – 23 – 32