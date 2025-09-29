Gobernación de Cundinamarca entrega ayudas a familias afectadas por deslizamiento en Chipaque

Colombia

La Gobernación de Cundinamarca llevó asistencia humanitaria a las familias de la vereda Caraza, en el municipio de Chipaque, que permanecen afectadas por el deslizamiento de gran magnitud que mantiene bloqueado el corredor Bogotá–Villavicencio.

El gobernador Jorge Emilio Rey Ángel encabezó la jornada de apoyo, en la que se entregaron:

60 tanques de almacenamiento de agua (30 aportados por la Unidad Administrativa Especial de Gestión del Riesgo de Desastres –UAEGRD– y 30 por Empresas Públicas de Cundinamarca –EPC–).

60 kits alimentarios.

60 kits de aseo.

600 metros de manguera de tres pulgadas, suministrados por EPC, para rehabilitar el servicio de agua en las viviendas.

“El acompañamiento es permanente”

El director de la UAEGRD, William Rozo, afirmó que el trabajo no se limita a las ayudas inmediatas:

“El acompañamiento es permanente. Hoy traemos soluciones inmediatas que alivian la situación de las familias y seguimos articulando esfuerzos con el nivel nacional para lograr soluciones estructurales que reduzcan el riesgo en la zona”, señaló.

Próximas acciones

La Gobernación anunció que continuará con presencia institucional en el territorio y que se mantendrá la articulación con la Nación y las autoridades locales para: