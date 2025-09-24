Vía al Llano: se anuncian nuevas medidas para este corredor vial

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, ha confirmado la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) departamental para “evaluar los impactos” que ha dejado el cierre de la vía al Llano, después de 17 días.

Este PMU se convocó junto al Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), INVIAS y la concesión Coviandina junto a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La instalación de este puesto se dio con el fin de evaluar riesgos y buscar acciones inmediatas ante emergencias que se estén generando en esta zona del municipio de Chipaque.

La concesión Coviandina, será la responsable de evaluar las zonas de deslizamientos, así como realizar los análisis para las posibles acciones de estabilización junto a un monitoreo topográfico y manejo de aguas en las partes altas del lugar.

De igual manera, el gobernador informó que se le pidió al sector de transporte solicitar un PMU nacional para la ejecución de obras y la recuperación vial de esta transitada carretera.

“Este PMU nacional será citado y liderado por el Ministerio de Transporte, el próximo viernes 26 de septiembre.” así lo anunció Jorge Emilio Rey en su cuenta de X.

También afirma que el PMU departamental seguirá activo mientras se espera el puesto nacional, esto permitirá la prevención de riesgos mayores en la infraestructura vial en conjunto con el departamento y la UNGRD.

El gobierno también se comprometió

Por su parte, María Fernanda Rojas, ministra de Transporte junto a la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, informaron que se ejecutarán medidas de acción para la situación que se presenta en la vía, entre las que están la búsqueda de recursos para atender las zonas más afectadas.

Anunciaron también la instalación del PMU en conjunto con autoridades locales y departamentales, con una inversión de 56 mil millones de pesos para la estabilización de una de las zonas más críticas, el kilómetro 18.

Igualmente, en este kilómetro se ejecutarán planes para la instalación de geomembranas que permitan el drenaje para una fácil eliminación de los obstáculos en la zona de derrumbe.