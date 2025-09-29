“Roy Barreras será el candidato del Frente Amplio, Quintero, Corcho y Cepeda son una estrategia” Cárdenas

Dentro de la conversación de Candidatos de la Fuerza de las Regiones, el precandidato presidencial Juan Carlos Cárdenas, afirmó que está preparado para enfrentarse con cualquier precandidato. Sin embargo, destacó que lo que vendrá en el Pacto Histórico es un abrebocas que lo que será el Frente Amplio.

“Yo veo a Roy Barreras ganando en el Frente Amplio, él va a recoger con Benedetti porque hace parte de la agenda política” destacó Juan Carlos Cárdenas.

Además, Cárdenas afirmó que los precandidatos Daniel Quintero, Carolina Corcho e Iván Cepeda, están siendo utilizados para sea Roy Barreras quien llegue como candidato.

“El candidato de la izquierda es Roy Barrera y utilizan al Pacto Histórico (...) Eso está utilizado por Petro, Benedetti y Roy esa es la grana agenda” afirmó el precandidato.

Asimismo, Juan Carlos Cárdenas, destaca que él y los invitados sobre la mesa saben gestionar los recursos públicos y que, ya los colombianos conocen a Roy Barreras.

Presupuesto para el Ministerio del Deporte

El precandidato afirmó que debe hacerse una apuesta más grande por el deporte “los deportistas son un referente en la sociedad” destacó Cárdenas.

Incluso, afirmó que se deben crear más escuelas y centros de altos rendimientos para que los niños y jóvenes puedan participar.