Campesinos de Berlín realizan “Papatón” en Bucaramanga para enfrentar la crisis por bajos precios / Colprensa/Archivo

Bucaramanga

Este fin de semana Bucaramanga es el escenario de una gran jornada solidaria en apoyo a los campesinos de Berlín, quienes atraviesan una difícil situación económica por la caída de los precios de la papa en Centroabastos.

La actividad denominada “Papatón” comenzó el sábado 27 y culmina este domingo 28 de septiembre en el parque Las Cigarras, con un horario de 6:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde.

Los agricultores invitan a toda la ciudadanía a unirse comprando papa directamente a los productores.

“Que nos colaboren comprando una librita, un kilito, un bultico, lo que sea posible”, manifestó a através de redes sociales uno de los paramunos.

“Estamos trabajando a pérdida y necesitamos recuperar algo de la inversión”, expresaron los campesinos, quienes aseguran que los precios actuales no compensan el esfuerzo de su labor en el campo.

El objetivo es que los bumangueses respalden con su compra justa a los agricultores de Berlín, quienes día a día abastecen de alimentos frescos a la región.

Además ofrecen precios solidarios para que cada familia pueda sumarse a la causa.

Los organizadores recalcaron que no se trata solo de una venta, sino de un acto de apoyo a quienes han mantenido viva la producción agrícola pese a las dificultades.

Desde prinicipios de agosto de este año los paperos han advertido que la crisis los puede llevar a un paro nacional.

“Estamos enfrentando una crisis profunda.El precio de la papa ha caído a niveles insostenibles. En algunos casos, hasta 50 mil pesos por bulto, lo que significa una pérdida total”, denunció Hugo Rodríguez, agricultor del páramo del Almozadero.

Aseguran que las importaciones de papa desde países como Perú y Ecuador han agravado la situación, llevándolos a la quiebra.