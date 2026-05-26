Ejército Nacional y autoridades propinan importante golpe al Clan del Golfo en Zona Bananera

Magdalena

En el marco del Plan de Operaciones Ayacucho Plus 2025 y en desarrollo de acciones coordinadas para fortalecer la seguridad en el departamento del Magdalena, el Gaula Militar Magdalena, en articulación con la Sijín y la Fiscalía 1 Local de Ciénaga, lograron la captura en flagrancia de dos presuntos integrantes del grupo armado organizado Clan del Golfo, Estructura David Meza Peña, en el corregimiento de Soplador, municipio de Zona Bananera.

Entre los capturados se encuentra un sujeto conocido con el alias del “Turco”, quien, de acuerdo con las investigaciones, haría parte del cartel de los más buscados del departamento y presuntamente se desempeñaría como cabecilla de sicarios y segundo al mando de esta estructura criminal, con injerencia en los municipios de Zona Bananera y El Retén.

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El segundo capturado, conocido con el alias de “Chipi”, está señalado de integrar esta organización ilegal y presuntamente cumplir funciones relacionadas con el transporte y acopio de material bélico utilizado para la comisión de acciones delictivas en la jurisdicción.

Los capturados y el material incautado quedaron a disposición de la Fiscalía Ciénaga, Magdalena.