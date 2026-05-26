Comienzan sanciones por incumplir el pico y placa para particulares en Santa Marta/ Alcaldía de Santa Marta.

Santa Marta

La Secretaría de Movilidad Multimodal y Sostenible informó que finalizó el período pedagógico para la implementación del nuevo pico y placa para vehículos particulares en Santa Marta, por lo que comenzará la aplicación de sanciones a quienes incumplan la medida.

La entidad indicó que la estrategia busca mejorar la movilidad y reducir la congestión vehicular en los principales corredores de la ciudad, luego de varias semanas de jornadas informativas dirigidas a conductores.

La medida opera de lunes a viernes con la siguiente rotación:

• Lunes: placas terminadas en 1 y 2.

• Martes: placas terminadas en 3 y 4.

• Miércoles: placas terminadas en 5 y 6.

• Jueves: placas terminadas en 7 y 8.

• Viernes: placas terminadas en 9 y 0.

Los horarios de restricción son:

• 7:00 a. m. a 9:00 a. m.

• 11:30 a. m. a 2:00 p. m.

• 5:00 p. m. a 8:00 p. m.

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La Secretaría de Movilidad recordó que los horarios de restricción establecidos en el decreto aplican para los vehículos particulares matriculados en Santa Marta; sin embargo, los vehículos particulares registrados en otros organismos de tránsito del país (otras ciudades o municipios) estarán sujetos a una medida diferencial, por lo que no podrán circular dentro de la ciudad durante toda la jornada comprendida entre las 7:00 de la mañana y las 8:00 de la noche, de acuerdo con las disposiciones contempladas en la normativa vigente.