Licencia por puntos, la nueva propuesta que se estudia en Colombia

Colombia

El proyecto de ley de licencia de conducción por puntos impulsada por los representantes Hernando González y Daniel Carvalho, es una iniciativa que busca reducir la siniestralidad vial en Colombia, introduciendo un modelo de sanciones graduadas según antecedentes del conductor.

“Esta es una novedad que se propone para Colombia, donde se replica lo que ya se usa en Europa” explicó Carlos Orozco, secretario de tránsito de Norte de Santander.

Indicó que esta propuesta de “licencia por puntos, lo que busca es que, aquellos conductores que tengan un comportamiento ejemplar, se les va a facilitar, no solo en costos, sino en accesos, la renovación de su licencia de conducir”.

Agregó que “es una medida interesante para premiar a quienes se comportan bien en la vía. Esperemos que el Congreso de la República, apruebe el proyecto de ley y el señor presidente, finalmente, sancione”.

Se conoció que, en el texto aprobado, se estipula que los conductores con licencias para vehículos de transporte público, servicio especial, mixto o carga, tendrán un puntaje inicial de 40 puntos, mientras que aquellos con licencias particulares iniciarán con 25 puntos.