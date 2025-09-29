En Pereira, los fuertes vendavales del fin de semana causaron varias emergencias.

Pereira

De acuerdo con el reporte entregado por los organismos de socorro, las fuertes precipitaciones ocasionaron inundaciones en los barrios Samaria Dos, Primero de Febrero y Primero de Mayo, donde el agua ingresó a varias viviendas y generó pérdidas materiales aún por cuantificar, hasta el momento son cerca de 40 personas damnificadas.

También se registró la caída de árboles en los barrios Rocío Alto, Villa Olímpica, Corales, Naranjito, San José de las Villas, La Acuarela y San Fernando. Estas emergencias provocaron interrupciones temporales en la movilidad y riesgo para los transeúntes, por lo que las autoridades hicieron presencia inmediata para despejar las vías.

En la zona rural y otros sectores de la ciudad se reportaron destechamientos de viviendas, especialmente en la vereda El Guayabo y en barrios las Brisas del Consota, Villa Elisa, Monte Líbano, Laureles Dos, El Dorado, Panorama Uno, Futuro Bajo y Olaya Herrera.

Las familias afectadas ya están siendo incluidas en un censo que adelanta el equipo de Gestión del Riesgo, con el fin de entregar ayudas humanitarias en el menor tiempo posible.

Las autoridades municipales recordaron que esta segunda temporada de lluvias, que ya inició, se extenderá hasta finales de año y que durante el mes de octubre las precipitaciones estarán acompañadas de fuertes vendavales.

Se recomienda a la ciudadanía revisar las amarras y cubiertas de los techos, limpiar y asegurar los canales de las viviendas, y mantenerse alejados de quebradas y afluentes que puedan presentar crecientes súbitas debido a las lluvias.