Las pólizas de salud registran un crecimiento récord del 23%, según Fasecolda

El presidente de Fasecolda, Gustavo Morales, reveló en la ciudad de Cartagena un incremento sin precedentes del 23% en las pólizas de salud, una cifra récord que refleja el comportamiento del sector asegurador en Colombia durante los últimos meses.

Dijo que este notable aumento en la contratación de seguros de salud privados llama la atención, ya que supera ampliamente las cifras históricas del sector y marca una tendencia que podría tener implicaciones importantes para la salud privada en el país.

Morales advirtió que este crecimiento acelerado no se debe únicamente a un mayor interés por parte de los colombianos en asegurar su bienestar, sino que también podría estar directamente relacionado con los problemas que enfrenta el sistema de salud pública en Colombia.

“La población está reaccionando ante las dificultades que se vienen presentando en la atención por parte de las Empresas Promotoras de Salud (EPS), que han generado demoras y limitaciones en la prestación de servicios médicos básicos y especializados”, señaló el dirigente.

El presidente de Fasecolda durante la Convención Internacional de Seguros en Cartagena, destacó que muchas familias están haciendo esfuerzos económicos considerables para adquirir una póliza de salud, buscando así garantizar un acceso más ágil y fiable a servicios médicos. Esta situación pone de manifiesto la desconfianza creciente hacia la oferta pública, evidenciando una brecha entre la calidad de la atención y la demanda que experimenta el sector de la salud.

El repunte en las pólizas de seguros puede estar relacionado con los problemas estructurales y fiscales que afronta el sistema de salud y las EPS, que están generando malestar entre los usuarios.

Finalmente, comentó que las ramas de seguros más demandados son: salud, incendio, accidentes personales y vida individual. A julio, la industria aseguradora a sus afiliados por $ 15.3 billones.