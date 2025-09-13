Esta es la receta antiinflamatoria fácil, rápida y económica que su cuerpo le agradecerá

Muchas personas aseguran que no llevan una dieta saludable, ya que esto puede resultar muy complicado o de un costo muy alto, por lo que no entra en las posibilidades económicas de muchas personas. Sin embargo, diferentes nutricionistas aseguran que dichas afirmaciones vienen del desconocimiento, pues en la mayoría de los casos, una dieta saludable y balanceada podría tener el mismo costo que una dieta que no lo es.

En conjunto con esto, se cree que para llevar una dieta balanceada, se deben excluir totalmente los alimentos ultraprocesados (que suelen ser más económicos), sin embargo, la chef Sandra Moñino establece que también existen los ‘procesados buenos’, alimentos que a pesar de ser sometidos a diferentes procesos industriales no dejan de ser saludables, por ejemplo, los encurtidos de legumbres.

Por estas razones, la nutricionista confirma que existen recetas que pueden ser económicas y fáciles de hacer, de tal forma que las personas no tengan la excusa del dinero o del tiempo para no tener una alimentación saludable y balanceada. Por esto, propone una preparación que tendría un costo cercano a los $20.000 pesos colombianos.

Para esta receta, Moñino sugiere empezar con una base de mezcla de ensaladas, a la cual, se le añadirá una salsa de guacamole. Como fuente de proteína, la nutricionista sugiere utilizar el huevo cocido, que además de ser un producto económico, aporta una gran cantidad de proteína, en conjunto con esto, propone usar un encurtido de papa, la cual, por su estado, contiene almidón resistente.

En esta receta, Moñon asegura que además de ser muy económica, es fácil y rápida de hacer, pues solo se requiere mezclar diferentes ingredientes, de los cuales, algunos como la papa encurtida, ya vienen de listos. Además, asegura que este sencillo plato sería muy agradecido por su cuerpo, pues le traería diferentes beneficios a nivel de la microbiota intestinal.

¿Qué aportan los ingredientes de esta receta?

Pues bien, cada uno de los ingredientes que componen esta preparación tienen un rol claro para ayudar a nuestro cuerpo. Por ejemplo, la mezcla de ensaladas se traduce a fibra soluble e insoluble, que aporta prebióticos, fitonutrientes, polifenoles y carotenoides. Sustancias que son antioxidantes y antiinflamatorios.

Por otro lado, el guacamole, gracias a su composición principalmente atribuida al aguacate, es una gran fuente de ácidos grasos que tienen un gran rol como antiinflamatorios y cardioprotectores. Además de aportar altas cantidades de fibra que ayudan a diversificar la microbiota intestinal.

Por último, el huevo aportaría tanto proteína como sustancias beneficiosas a nivel hepático y cognitivo. Mientras que la papa cocinada, aportaría carbohidratos complejos, almidón resistente (gracias a ser un alimento procesado) y también ayudaría a la restauración de la microbiota.

Con esta receta propuesta por la nutricionista, además de ayudar a su cuerpo alimentándose más sano, también estaría ahorrando tanto tiempo, como dinero.

