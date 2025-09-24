Comienza en Paipa, “Termatalia Colombia 2025”, la feria mundial de termalismo, salud y bienestar

La inauguración oficial será a las 4 de la tarde en el parque Jaime Rook de Paipa

Paipa

Paipa es escenario de la feria Termatalia que por primera vez se hace en Colombia y contará con delegados de al menos 30 países.

Termatalia Colombia 2025 comienza este con una sesión sobre cosmética en termas y spas con delegado de Colombia, Brasil y España, Wellness, turismo y marketing con voceros de México, Tailandia, Hungría, Espala y Colombia, posteriormente se hará la sesión sobre los sabores del agua con delegados de Brasil, España y Colombia y la inauguración oficial será a las 4 de la tarde en el parque Jaime Rook de Paipa con el Gobernador, Carlos Amaya.

Programación jueves 25 de septiembre

En el segundo día de la feria se hablará de legislación, normativas termales y calidad que tendrá como moderadora a Eleonora Castro de Termales El Batán en Iza, participarán delegados de Alemania y España y contará con la presencia de la directora de Corpoboyacá, Yeimy Echeverría y el Ministerio de Medio Ambiente. Cerrará la jornada con paneles sobre geotermia, diseño de termas y modelo de negocio, además de una visita al Instituto Termal de Paipa.

Programación viernes 26 de septiembre

La feria termina el viernes con el panel sobre nuevas tendencias en el que participarán voceros de Colombia, España y Francia; hidrología médica, deporte y agua.