Arte y salud mental: Bogotá abre la Bienal Internacional como receta de bienestar colectivo

La Bienal Internacional de Arte y Ciudad Bogotá 2025 abrió sus puertas con el respaldo de la Secretaría Distrital de Salud, que la incluyó dentro de su estrategia de prescripción social. La entidad destacó que el arte contribuye al cuidado de la salud mental, al ofrecer experiencias creativas, colectivas e inclusivas que fortalecen el bienestar emocional.

El arte como terapia

De acuerdo con Patricia Molano, directora de Salud Colectiva, “muchas veces, las emociones difíciles de verbalizar encuentran en el arte un espacio seguro para ser exploradas y compartidas. Esto convierte a la práctica artística en una herramienta terapéutica que ayuda a reducir la ansiedad, aliviar el estrés y promover la autorreflexión, fortaleciendo así el bienestar emocional”.

La funcionaria subrayó que integrar la Bienal a la estrategia de salud implica reconocer a la cultura como un activo fundamental para la vida en comunidad.

Beneficios señalados por la Secretaría de Salud

Según la entidad, participar en actividades artísticas:

Estimula la imaginación y la creatividad.

Refuerza la autoestima.

Fomenta la resiliencia y la construcción de identidad.

Genera vínculos comunitarios que combaten el aislamiento social.

Una invitación abierta a la ciudadanía

La inauguración de la Bienal se realizará en la Plaza Cultural La Santamaría, con un espectáculo de teatro inmersivo. “Los estamos invitando porque no solo prescribimos medicamentos, también prescribimos arte y cultura para más bienestar”, añadió Molano.

Las actividades se extenderán por diferentes escenarios de Bogotá, con la participación de cientos de artistas nacionales e internacionales. La Secretaría reiteró su invitación a las familias para sumarse a este encuentro cultural, que busca fortalecer el tejido social y promover entornos más saludables e inclusivos.