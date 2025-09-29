De servicio: Cortes de luz en municipios de Santander del 29 de septiembre al 5 de octubre

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

La Electrificadora de Santander anunció cortes del servicio de energía en más de 5 municipios del departamento en horarios y días específicos del 29 de septiembre al 5 de octubre.

¿Por qué se realizarán las suspensiones?

De acuerdo a la entidad se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento en la infraestructura de la red eléctrica para mejorar el servicio, por lo que se harán las interrupciones de luz.

Cortes del servicio del 29 de septiembre al 5 de octubre

Lunes 29 de octubre:

Girón : 5:00 a.m - 12:00 p.m , barrios Altos de Bellavista, Corviandi lll, El Paraíso y algunos sectores de Bellavista y las veredas Carrizal y Laguneta.

: , barrios Altos de Bellavista, Corviandi lll, El Paraíso y algunos sectores de Bellavista y las veredas Carrizal y Laguneta. Barrancabermeja: 7:30 a.m - 10:00 a.m, barrio San Pedro, algunos sectores de la diagonal 58 con transversal 47B.

barrio San Pedro, algunos sectores de la diagonal 58 con transversal 47B. San Alberto: 9:00 a.m a 11:30 a.m, casco urbano sectores de las calles 9n y 10n con carrera 4.

Martes 30 de septiembre:

Bucaramanga: 8:00 a.m - 12:00 p.m , barrio Gaitán sectores de las calles 16, 17 y 18 con carrera 10.

, barrio sectores de las calles 16, 17 y 18 con carrera 10. San Vicente de Chucurí: 8:00 a.m - 5:00 p.m, casco urbano sectores de la carreras 21 y 22 con calle 7.

casco urbano sectores de la carreras 21 y 22 con calle 7. Barrancabermeja: 7:30 a.m - 5:00 p.m, urbanización Buena Vista sectores de las carreras 58, 59 y 60 con calles 26, 27 y 28.

Miércoles 1 de octubre:

Guepsa: 8:00 a.m a 8:30 a.m y de 5:30 p.m a 6:00 p.m, algunos sectores de la vereda El Platanal.

y de 5:30 p.m a 6:00 p.m, algunos sectores de la vereda El Platanal. Vélez: 8:00 a.m - 6:00 p.m, barrios La Rosita, Los Pinos, Las Nieves, Pablo XI, urbanizaciones La Primavera, Vélez, San Marcos, Reino Unido, La Veguita y en las veredas Ropero, Los Elejidos, La Palmera, Guayabal, Tubavita.

barrios La Rosita, Los Pinos, Las Nieves, Pablo XI, urbanizaciones La Primavera, Vélez, San Marcos, Reino Unido, La Veguita y en las veredas Ropero, Los Elejidos, La Palmera, Guayabal, Tubavita. San Vicente de Chucurí: 9:00 a.m - 4:30 p.m, algunos sectores de la Vereda La Tempestuosa.

Jueves 2 de octubre:

San Alberto: 7:30 a.m - 10:00 a.m , casco urbano sectores de las calles 1bn y 1cn con carreras 1a, 1b, 1c.

, casco urbano sectores de las calles 1bn y 1cn con carreras 1a, 1b, 1c. Puerto Wilches: 5:00 a.m - 9:00 a.m , corregimiento Vijagual, Bocas del Rosario y veredas Badillo, Paturia, Sitio Nuevo, Guayabo, Carpintero.

, corregimiento Vijagual, Bocas del Rosario y veredas Badillo, Paturia, Sitio Nuevo, Guayabo, Carpintero. Rionegro: 5:00 a.m - 9:00 a.m, veredas La Consulta, San José de los Chorros, Montañita y La Salina.

Viernes 3 de octubre:

Bucaramanga: 7:00 a.m - 5:00 p.m, barrio El Diviso.

El Playón: 8:00 a.m - 5:00 p.m, sectores de las veredas El Playón, San Benito y Betania.

Floridablanca: 2:00 p.m - 4:00 p.m, barrio Caldas en las calles 107 y 108 con carreras 35a y 36a.

San Gil: 11:00 a.m - 1:00 p.m, barrios Altos del Gallineral y Nuevo Pablo VI sectores de las calles 3, 3a, 3b, 3c, 3d con carreras 5a y 5b.

Sábado 4 de octubre:

Bucaramanga: 7:00 a.m - 5:00 p.m, Barrio Antonia Santos en las carreras 25 y 26 con calles 30 y 31.

Barrio Antonia Santos en las carreras 25 y 26 con calles 30 y 31. Floridablanca: 9:00 a.m - 11:30 a.m, barrio Caldas en las calles 104, 105 y 106 con carreras 35 y 36.

Domingo 5 de octubre: