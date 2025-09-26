Santander: Programan jornada exclusiva de pasaportes para taxistas y sus familias
La Oficina de Pasaportes atenderá sin cita previa a los conductores del gremio amarillo el 29 y 30 de septiembre.
Bucaramanga
La actividad se realizará únicamente este lunes 29 y martes 30 de septiembre en el subsótano del Centro Comercial Cacique en el local 10.
La jornada exclusiva es para los taxistas y su núcleo familiar, es decir esposo o esposa e hijos.
El horario de atención será desde las 2:00 p.m. hasta las 4:00 p.m.
La iniciativa permitirá que los llamados “Guerreros Amarillos” realicen el trámite de expedición del pasaporte de manera directa y sin necesidad de cita previa.
Puede leer: Feria de compra de vivienda en Bucaramanga: 17 constructoras buscan reactivar el sector
“No será uno, sino dos los días en que tendremos jornada de trámite para el pasaporte de todos los guerreros amarillos. Directamente y sin cita previa, tendremos jornada exclusiva para taxistas y sus familiares”, explicó Walesca Quintero, directora de la Oficina de Pasaportes de Santander.
Para acceder a este beneficio los interesados deberán acercarse en las fechas indicadas con su documento de identidad, menores de edad el registro civil y un soporte que los acredite como parte del gremio de taxistas.
Otras noticias: Ya vienen los buses para Bucaramanga. Firmado el convenio entre Metrolínea y empresa antioqueña
La funcionaria aclaró que por ahora se trata de una jornada única, exclusiva para el lunes y martes próximos.