30 de septiembre vence tregua de ‘Los Costeños’: autoridades revisan resultados

Barranquilla avanza en un proceso de paz urbana que busca reducir la criminalidad y abrir camino al desmonte gradual de las estructuras ilegales de ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’ que operan en la ciudad y el área metropolitana. Esta semana será clave para determinar si se amplía el compromiso de cese de actividades delictivas asumido hace un mes por el grupo de los Costeños.

“El plazo del cese de actividades delictivas vence este 30 de septiembre y está en gestión un consejo de seguridad para la evaluación de las estadísticas. Con base en ese análisis y en el resultado de una eventual reunión entre los señores Digno Palomino y Jorge Eliecer Díaz, se podrá establecer si es viable mantener y extender estos compromisos”, explicó Camilo Pineda, facilitador del proceso.

Pineda enfatizó que la iniciativa, que se desarrolla con la Consejería de Paz, el Ministerio del Interior y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), es aún una fase exploratoria. “Puede que sí, puede que no. Todo depende de si realmente hubo cese de actividades y de la voluntad de paz que muestren las estructuras. Lo importante es que el Estado y la sociedad civil trabajan de la mano para dar continuidad a estos gestos de paz”, agregó.

Primera reunión entre Palomino y ‘Castor’

En cuanto a la supuesta reunión en Bogotá con el DNI, entre Palomino y Díaz, Pineda aclaró que no se ha concretado.

“Ellos están en la capital, pero no se han reunido. Esa cita requiere unas condiciones específicas que todavía se están gestionando y se podría dar en las próximas horas”, puntualizó.

El funcionario recordó que la ciudadanía será informada con la debida pertinencia sobre los avances del proceso. “La paz es un asunto de Estado, no de gobierno. Nuestro propósito es generar hechos de paz que contribuyan a resolver un problema que se sobredimensionó en la región”, concluyó.

Según las autoridades, el 86% de los homicidios que se registran en el departamento son atribuidos a enfrentamiento entre ambas organizaciones, asimismo el 100% de las extorsiones.