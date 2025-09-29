Con honores despiden a soldado cartagenero que murió tras pisar un campo minado en el Chocó

Cartagena

Con honores es despedido en el sector Nuevo Paraíso del barrio Olaya Herrera, John Bairon Miranda Ramírez, soldado profesional cartagenero de 24 años que murió tras pisar un campo minado cuando patrullaba por la vereda Marcelina, en jurisdicción del municipio de Unguía, departamento de Chocó.

De acuerdo con el reporte conocido por Caracol Radio, el cartagenero tenía sede a Carepa- Antioquia y fue solicitado para cumplir una misión en el Chocó con tropas de la Décimo Séptima Brigada.

“Él estaba en sus labores, pisó un campo minado, y perdió creo que una de sus extremidades. Lastimosamente llegando a la ciudad de Medellín, falleció, eso es lo único que hasta ahora nos ha dicho el Ejército Nacional. Estamos en espera de toda la papelería, todo lo que nos tienen que entregar sobre esa situación”, expresó Carmen Miranda, tía del soldado.

John Bairon Miranda Ramírez solo tenía dos años trabajando como soldado profesional en el Ejército Nacional de Colombia. Sus honras fúnebres serán a las 3 de la tarde en el cementerio Jardines de Cartagena.

“La verdad que John era un muchacho alegre. Con las personas era muy amable y colaborador, la verdad que quedo corta de palabras para describirlo porque era maravilloso”, dijo Carmen Miranda.