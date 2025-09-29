Colombia vs. Arabia Saudita en el Mundial Sub-20: posible alineación titular en el debut

¡Inicia el sueño mundialista para la Selección Colombia! En la primera fecha del Grupo F, el cuadro nacional mide fuerzas con Arabia Saudita en el Estadio Fiscal de Talca. El duelo está programado para las 6 de la tarde (hora colombiana) y usted podrá seguir todos los detalles en la página web de Caracol Deportes.

La Tricolor se clasificó al campeonato del mundo, luego de una brillante participación en la primera fase del Sudamericano Sub-20 y el tercer lugar obtenido en el hexagonal final. La brillantez no solo fue colectiva, teniendo en cuenta que, a nivel individual, Néiser Villarreal se quedó con el premio al goleador del certamen.

Ahora, los dirigidos por César Torres buscarán refrendar lo hecho a principio de año en Venezuela. Ahora, el escenario será Chile, país que alberga esta competición por segunda vez en su historia.

Posible alineación titular de la Selección Colombia en su debut ante Arabia Saudita

El pasado 22 de septiembre, César Torres dio a conocer la convocatoria de 21 jugadores para disputar el Mundial Sub-20 de Chile 2025. Allí destacan figuras del Sudamericano, tal y como Yeimar Mosquera, José Cavadía, Jordan Barrera, Néiser Villarreal y Óscar Perea; asimismo, se le agregaron talentos emergentes como Elkin Rivero y Emilio Aristizábal.

En este orden de ideas, el seleccionador nacional tiene material suficiente para armar un once titular de lujo y ellos serían:

Selección Colombia Sub-20: Jordan García; Carlos Sarabia, Yeimar Mosquera, Simón García, Juan Arizala; Kener González, José Cavadía, Jordan Barrera, Jhon Rentería, Óscar Perea; Emilio Aristizábal.

📸 ¡𝘾𝙤𝙣𝙤𝙘𝙞𝙚𝙣𝙙𝙤 𝙚𝙡 𝙚𝙨𝙘𝙚𝙣𝙖𝙧𝙞𝙤 𝙙𝙚 𝙢𝙖𝙣̃𝙖𝙣𝙖! 🏟️



Se viene nuestro 𝙙𝙚𝙗𝙪𝙩 𝙈𝙪𝙣𝙙𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩𝙖 🆚 🇸🇦#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/5lRjUBGE9S — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 28, 2025

Palabras del técnico antes del partido Colombia vs. Arabia Saudita

Precisamente en la atención a medios previa al debut mundialista, César Torres apuntó que todos los futbolistas de la plantilla están en óptimas condiciones para competir y en dicho sentido espera darle alegrías al país.

“El equipo ya está definido, llegamos con los 21 jugadores disponibles, la nómina está clara... Queremos que sea un momento inolvidable, no solamente para nosotros, sino para todo el país“, sentenció el seleccionador.

Y complementó con un emotivo mensaje a la afición nacional: "Queremos que se sientan orgullosos de esta Selección, que se sientan bien representados, que este equipo en cada pelota va a dejar el alma y soñamos llevar el título mundial a nuestro país".

Partidos correspondientes al Grupo F del Mundial Sub-20

Noruega vs. Nigeria - 3 PM (hora colombiana)

Colombia vs. Arabia Saudita - 6 PM (hora colombiana)

Ambos partidos se disputarán en el Estadio Fiscal de Talca y usted podrá saber todos los detalles en Caracol Radio.