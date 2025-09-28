Mundial Sub-20 2025: resultados y posiciones del primer día del campeonato en Chile
Repase lo que dejó la jornada inicial del certamen de la categoría sub-20.
Comenzó el Mundial Sub-20 en Chile en búsqueda de un nuevo ocupante del trono, luego de que Uruguay se quedara con el título en el certamen disputado en Argentina en 2024. 24 equipos van en búsqueda de ser el mejor de la categoría.
Grupo A
En la primera jornada del Grupo A, Japón comenzó imponiéndose a Egipto por 2-0. El primer gol lo marcó Rion Ichihara de punto penal, mientras que Hisatsugu Ishii puso el 2-0 al 48′ para el triunfo nipón sobre los africanos.
Luego, el anfitrión Chile logró un estreno con victoria agónica. Lo empezó ganando al 54′ mediante la anotación de Lautaro Millán al 54′, mientras que Nathan Walker empató de penal al 84′. Sin embargo, el equipo austral logró los tres puntos ante su gente al 90+7 mediante la anotación de Ian Garguez.
|POS
|EQUIPO
|PTS
|DIF
|1
|Japón
|3
|+2
|2
|Chile
|3
|+1
|3
|Nueva Zelanda
|0
|-1
|4
|Egipto
|0
|-2
Grupo B
Este grupo fue el primero que inició en el Mundial, con el duelo entre Corea del Sur y Ucrania. El conjunto europeo, campeón en 2019, venció 1-2 a los asiáticos, gracias a los goles de Gennaddiy Synchuck al 13′ y Oleksandr Pyshchur al 16′. Myung-jun Kim, al 79′, descontó.
En el segundo turno, Paraguay y Panamá ofrecieron un gran encuentro. Fue triunfo para los sudamericanos por 3-2, con goles de Alexandro Maidana (42′), Enso González (62′) y Tiago Caballero (90+4′), mientras que para los canaleros marcaron Martin Krung (5′) y Giovany Herbert (76′).
|POS
|EQUIPO
|PTS
|DIF
|1
|Paraguay
|3
|1
|2
|Ucrania
|3
|1
|3
|Panamá
|0
|-1
|4
|Corea del Sur
|0
|-1
Otros partidos de la fecha 1 del Mundial Sub-20
Domingo 28 de septiembre
Grupo C
- Marruecos vs. España
- Brasil vs. México
Grupo D
- Italia vs. Australia
- Cuba vs. Argentina
Lunes 29 de septiembre
Grupo E
- Francia vs. Sudáfrica
- EE.UU vs. Nueva Caledonia
Grupo F
- Noruega vs. Nigeria
- Colombia vs. Arabia Saudita