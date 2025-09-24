¿Petro puede declarar estado de emergencia por el mal estado de la Vía al Llano?: Expertos responden

JUSTICIA

En la temporada invernal la vía Bogotá - Villavicencio sufre constantes cierres por cuenta de derrumbes en los más de 90 puntos críticos que hay en el corredor.

Frente a este panorama, el presidente Gustavo Petro sugirió que en vista de que hay dinero para arreglar la carretera, podría contemplarse un procedimiento de emergencia, para obtener los recursos que se necesitan.

“Solo un procedimiento de emergencia podría ayudarnos a financiar las obras y se necesitan para ya”.

Expertos hablan de un posible estado de emergencia por cuenta de la vía al llano

Caracol Radio consultó expertos constitucionalistas sobre la viabilidad de declarar un estado de emergencia por cuenta del mal estado de la vía al llano.

Nayibe Jiménez Rodríguez, abogada y directora de la escuela de derecho y gobierno del politécnico Grancolombiano, indicó que a esta propuesta del presidente podría ajustarse el estado de emergencia económica.

“Sobre la situación actual de la vía al llano, que ha venido presentando unos cierres constantes por derrumbes, emergencias ambientales y que ha venido generando un impacto económico en la región y en el desabastecimiento de los bienes, sí podría analizarse a la luz de los estados de excepción que están previstos en la Constitución", indicó la abogada.

En ese sentido explicó que, según el ordenamiento, se requiere que exista un hecho sobreviniente que perturbe o amenace gravemente el orden económico, social o ecológico que constituya grave calamidad pública.

“Los derrumbes y los cierres prolongados de la vía al Llano pueden generar crisis de abastecimiento de alimentos, combustibles, medicinas en todo Villavicencio, en la Orinoquía. También puede generar pérdidas económicas masivas para los transportadores, agricultores, para los comerciantes. Puede existir una afectación a la movilidad de miles de ciudadanos y podría tener un efecto en la seguridad alimentaria de la región”, dice la experta.

Por su parte, el constitucionalista Juan Manuel Charry indicó que el presidente con la firma de todos los ministros declara el estado de excepción y puede dictar decretos con rango de ley que estén encaminados a neutralizar la situación.

“Como se trata de una emergencia económica, puede incluso decretar tasas, impuestos o ampliar los existentes hasta por la vigencia fiscal, sin perjuicio de que el Congreso los extienda más adelante", indicó Charry.

Los decretos que se expidan en este estado de emergencia tienen control automático de la Corte Constitucional.

“Puede declarar el estado de emergencia hasta por 30 días, que sumados con otros estados de emergencia no puede sumar más de 90 días al año”, dijo el experto.