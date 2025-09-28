Nuevo feminicidio en Barranquilla: el presunto responsable fue capturado

Este domingo fue asesinada Yolanda Estefany Arias Santos, de 25 años, presuntamente por su pareja sentimental, identificado como Jairo Paez Muñoz, quien fue capturado tras una rápida reacción de las autoridades.

El feminicidio conmocionó a los habitantes del barrio La Manga, suroccidente de Barranquilla, en donde se registró el crimen cuando la pareja se encontraba en una de las habitaciones del inmueble donde convivían desde hace dos años, ubicado en la calle 86A con carrera 14A.

La mujer fue hallada por uno de sus familiares con una almohada en su rostro y signos de estrangulamiento. A pesar de haber sido trasladada al Camino La Manga, los médicos confirmaron que no tenía signos vitales.

Presunto responsable fue capturado

En una rápida reacción de las autoridades, se logró la captura de Jairo Paez Muñoz, en las playas del corregimiento de Salgar, jurisdicción de Puerto Colombia.

Presuntamente, Muñoz habría intentado terminar con su vida tras haber cometido el feminicidio. El hombre habría aceptado el crimen en una carta que dejó antes de huir de la escena del crimen.

La policía logró su ubicación gracias al GPS de la motocicleta de Yolanda, la cual fue utilizada por el hombre para escapar.