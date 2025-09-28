Accidente en el norte de Barranquilla deja un muerto y dos heridos

Un grave accidente de tránsito se registró en la madrugada de este domingo en el barrio Las Mercedes, norte de Barranquilla, dejando como saldo una persona fallecida y dos más heridas.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:00 a. m. en la intersección de la calle 80B con carrera 42D, cuando una camioneta que se desplazaba por la zona perdió el control y terminó impactando fuertemente.

La víctima mortal fue identificada como Roberto Carlos Rodríguez De La Cruz, de 23 años, quien alcanzó a ser trasladado a la Clínica Reina Catalina, pero falleció minutos después mientras recibía atención médica.

Los heridos fueron reconocidos como Emmanuel Sosa Lalinde y Danitza Yulay Vergara Gutiérrez, ambos también de 23 años, quienes sufrieron lesiones en diferentes partes del cuerpo y permanecen bajo observación médica.

Vecinos del sector señalaron que el fuerte estruendo despertó a la comunidad, que de inmediato dio aviso a las autoridades y organismos de socorro.

Agentes de la Policía de Tránsito hicieron presencia en el lugar para atender la emergencia, adelantar las investigaciones y establecer las causas exactas del siniestro vial.