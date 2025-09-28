Barranquilla

Accidente en el norte de Barranquilla deja un muerto y dos heridos

El conductor perdió el control del vehículo y terminó volcado

Accidente de tránsito en Barranquilla

Accidente de tránsito en Barranquilla

Un grave accidente de tránsito se registró en la madrugada de este domingo en el barrio Las Mercedes, norte de Barranquilla, dejando como saldo una persona fallecida y dos más heridas.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

El hecho ocurrió alrededor de las 3:00 a. m. en la intersección de la calle 80B con carrera 42D, cuando una camioneta que se desplazaba por la zona perdió el control y terminó impactando fuertemente.

La víctima mortal fue identificada como Roberto Carlos Rodríguez De La Cruz, de 23 años, quien alcanzó a ser trasladado a la Clínica Reina Catalina, pero falleció minutos después mientras recibía atención médica.

Lea también

Los heridos fueron reconocidos como Emmanuel Sosa Lalinde y Danitza Yulay Vergara Gutiérrez, ambos también de 23 años, quienes sufrieron lesiones en diferentes partes del cuerpo y permanecen bajo observación médica.

Vecinos del sector señalaron que el fuerte estruendo despertó a la comunidad, que de inmediato dio aviso a las autoridades y organismos de socorro.

Agentes de la Policía de Tránsito hicieron presencia en el lugar para atender la emergencia, adelantar las investigaciones y establecer las causas exactas del siniestro vial.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad