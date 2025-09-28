Un colombiano y uno del interés de Nacional: Candidatos a dirigir a James Rodríguez en México

León se quedó sin entrenador luego de poco más de un año de estabilidad en el banquillo con la presencia de Eduardo Berizzo. Sin embargo, el argentino tomó la determinación de dar un paso al costado ante la falta de resultados positivos y partiendo de la derrota ante Juárez por la fecha 11 de la Liga de México.

“Esta decisión, muy dolorosa para nosotros, honra la trayectoria personal y profesional de Eduardo: un hombre íntegro y lleno de valores deportivos, que siempre puso por delante las necesidades del grupo, del equipo, de los jugadores y de las personas que formamos parte de la institución, antes que las suyas”, comunicó al respecto el equipo de Guanajuato.

James Rodríguez se quedó sin técnico: Fuerte comunicado de León sobre la salida de Berizzo

El argentino llegó al León a inicios de septiembre de 2024 y sale luego de 44 partidos al frente, con un saldo de 15 triunfos, 11 empates y 18 derrotas. Logró llegar hasta la fase de cuartos de final, luego de caer ante Cruz Azul en el Clausura 2025, mismo torneo en el que encadenó 10 juegos al hilo sin perder, pero no pudo recomponer las riendas casi que al tiempo que se conoció la noticia de la descalificación del Mundial de Clubes.

Los que suenan para reemplazar a Berizzo en León

El Diario Olé de México dio a conocer los nombres de los dos posibles opcionados a ocupar el banco del conjunto de Guanajuato: el colombiano Juan Carlos Osorio, de reciente paso por Xolos de Tijuana, y el uruguayo Vicente Sánchez, que estuvo hace poco en Cruz Azul y sonó hace unos días para llegar a Atlético Nacional.

“De acuerdo a varios reportes la directiva de la Fiera no pensaba en cambiar de proyecto hasta el final de la campaña. Sin embargo, con la renuncia de Berizzo ha tenido que analizar a algunas opciones y han volteado hacia el colombiano y el uruguayo", se lee en la publicación.

Juan Carlos Osorio

Su nombre es conocido en México. No obstante, no tuvo un buen paso por Tijuana en el Apertura 2024 y Clausura 2025 de la Liga MX, en los que dirigió 34 partidos, con apenas 12 victorias, 7 empates y 15 derrotas, alcanzando un bajo rendimiento del 42,15 %.

No sería descabellado para el risaraldense de 64 años, quien está disponible para dirigir y que incluso su nombre ha sido vinculado con selecciones como las de Panamá y Venezuela.

Juan Carlos Osorio en su segundo paso por Nacional / Colprensa Ampliar

Vicente Sánchez

Uruguayo de 45 años, tuvo su primera experiencia como interino de Cruz Azul en el semestre pasado, dirigiendo 28 partidos. Antes estuvo a cargo de la sub-23 de la Máquina Cementera y como asistente en Pachuca, pero de momento nada en propiedad.

Su nombre también suena para Querétaro y estuvo ligado a Atlético Nacional, e incluso reside en Colombia, pero con el conjunto antioqueño no ha habido ningún acuerdo contractual y el tema se enfrió.

Vicente Sánchez / Getty Images / Jam Media Ampliar

Otro de los nombres que suena desde México para llegar a León es el del argentino Martín Anselmi, quien estuvo en Cruz Azul y salió al Porto de Portugal, pero su experiencia en suelo europeo duró apenas 21 partidos.