Medellín publica en el Secop, los prepliegos para renovar el estadio Atanasio Girardot

Medellín, Antioquia

La Alcaldía de Medellín dio un nuevo paso en el proyecto de renovación del estadio Atanasio Girardot con la publicación de los prepliegos en la plataforma Secop II, etapa en la que se definen las condiciones técnicas, jurídicas y financieras antes de abrir oficialmente la licitación de la obra.

El alcalde Federico Gutiérrez aseguró que esta fase permitirá recibir observaciones y comentarios de posibles contratistas nacionales e internacionales, con el propósito de ajustar las condiciones definitivas del proceso y garantizar transparencia.

“Medellín está cada vez más cerca de tener el estadio que se merece. Acabamos de publicar los prepliegos del proyecto en Secop II. Vamos a escuchar a los interesados. Total transparencia”, afirmó el mandatario.

La administración proyecta abrir la licitación durante mayo, adjudicar el contrato en junio e iniciar las obras en julio, mientras avanza paralelamente en los trámites para obtener la licencia de construcción ante la Curaduría.

Transformación del máximo escenario deportivo de Antioquia

La renovación contempla una transformación integral del principal escenario deportivo de la ciudad. El Atanasio pasará de tener capacidad para 44.000 a 60.000 espectadores y contará con un nuevo tercer nivel de tribunas, silletería renovada, cubierta completa, nueva fachada, mejores accesos y tecnología de última generación.

Entre las principales novedades del proyecto también aparecen una pantalla 360 grados, nueva cancha y modernización de las zonas de circulación y servicios para los asistentes.

Según la Alcaldía, se trata de una de las obras de infraestructura más importantes proyectadas para Medellín por su complejidad técnica y por el impacto económico y urbanístico que tendría para la ciudad.

“Nuestro estadio tendrá tecnología de primer nivel y generará más de 430 empleos directos. Además, todos los ingresos que produzca serán reinvertidos en programas sociales, culturales y deportivos”, agregó Gutiérrez.

El Distrito explicó que la etapa de prepliegos busca garantizar pluralidad de oferentes y evitar condiciones que puedan afectar la ejecución del contrato, antes de avanzar hacia la licitación definitiva.