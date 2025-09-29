¿Renuncia masiva a visas estadounidenses? La decisión del gobierno en apoyo al presidente Petro

No para la controversia por la decisión de Donald Trump de retirarle la visa americana al presidente Gustavo Petro, por su participación en las manifestaciones en el Times Square en rechazo a su asistencia a la Asamblea de la ONU, del ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y al genocidio en Gaza.

El mandatario se encontraba viajando de regreso a Colombia cuando el gobierno de Donald Trump publicó la decisión; sin embargo, tras su llegada al país, se pronunció y dijo que “revocar la Visa no es un acto contra Petro, sino contra las Naciones Unidas, y contra la lucha por la vida de la humanidad”.