Daniel Quintero y Agusto Ocampo señalan que Trump se puede quedar con sus visas en apoyo a Petro

Colombia.

“Le pido a todos los soldados del Ejército de los Estados Unidos, no apuntar contra la humanidad sus fusiles. Desobedezcan la orden de Trump. Obedezcan la orden de la humanidad ”. Fueron las palabras del presidente Gustavo Petro en Nueva York, que generaron una gran polémica y que terminaron en la revocatoria de su visa.

Ante la situación, funcionarios afín del mandatario de la República, se pronunciaron en apoyo.

El mismo presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X dio a conocer que, Augusto Ocampo, el Secretario Jurídico de la Presidencia de Colombia, decidió renunciar voluntariamente a su visa estadounidense.

“Lo hago en solidaridad con el presidente Gustavo Petro y porque estoy convencido de que la dignidad de Colombia está por encima de cualquier privilegio personal. La soberanía de nuestra nación no se condiciona ni se subordinada. Colombia se respeta”. Detalla el documento de renuncia a la visa, firmado por el secretario Augusto Ocampo.

Entre tanto, el precandidato presidencial, Daniel Quintero también se pronunció frente a la decisión de la administración Trump y señaló que, el presidente norteamericano también se puede quedar con su visa.

"Petro fue al corazón de los Estados Unidos con un megáfono a pedirle a Estados Unidos que no usara más sus armas para matar a los niños en Gaza. Trump le quitó la visa. Puede quedarse también con la mía. Estoy orgulloso de mi presidente”. Detalló el precandidato Quintero.

Ante la polémica, el Ministerio de Relaciones exteriores de Colombia, también se pronunció frente a la decisión del Departamento de Estado de los Estados Unidos y detalló que, utilizar la visa como un arma diplomática, atenta contra la Carta de las Naciones Unidas de 1945 y contra el Acuerdo de Sede de 1947, que obliga a Estados Unidos a garantizar la l ingreso de delegaciones estatales para participar en la Asamblea General y en otros escenarios multilaterales y reiteró que Colombia, seguirá participando en estos contextos, defendiendo la paz, los derechos humanos y la diplomacia como herramientas fundamentales para superar los conflictos en el mundo.