Presidente Petro arremete contra Donald Trump por Gaza y la revocatoria de su visa a EE. UU.

Hace pocos minutos, a través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro, aseguró que quienes han cometido el genocidio en Gaza, creen que el presidente estadounidense Trump, los protege.

“Los responsables de este genocidio tratan de cobijarse bajo usted, Trump, porque creen que usted protege a los genocidas. No se rodee de genocidas”, dijo el mandatario.

Además, el presidente Petro hizo referencia a acontecimientos pasados en Colombia y dijo que en el país también hubo un genocidio en contra del pueblo cuando los conservadores, dijeron que había que derrotar a los liberales a “sangre y fuego”. “La gobernanza narcotraficante que se construyó en Colombia, también fue genocida”. Puntualizó el presidente.

Entre tanto, aseguró que quieren convertir su opinión en crimen y detalló que no debe haber represalias en su contra por su libre opinión.

“Ahora van a convertir en crimen mi opinión libre y humana. Usted sabe que las leyes internacionales me dan inmunidad para ir a la ONU y que no debe haber represalias por mi libre opinión, porque soy un ser libre”. Afirmó el mandatario.

¿Qué dice el presidente Petro por la revocatoria de su vida estadounidense?

Gustavo Petro dijo que separar a Colombia y Estados Unidos, es lo que necesitan las mafias y que lo que hace el mandato de Trump, rompe todas las normas de inmunidad en las que se basa el funcionamiento de las Naciones Unidas y su Asamblea General.

“Llegó a Bogotá. Ya no tengo visa para viajar a EE. UU.. No me importa. No necesito Visa, sino ESTA, porque no solo soy ciudadano colombiano, sino ciudadano europeo, y en realidad me considero una persona libre en el mundo”. Añadió el presidente Gustavo Petro.

“Rompe todas las normas de inmunidad de la ONU”

En primera instancia y tras conocerse la noticia de la revocatoria de su VISA americana, el presidente de la república, Gustavo Petro, expresó sobre las 3:36 a.m. (hora colombiana): “ya no tengo Visa a EE. UU.. Lo que hace el gobierno de EEUU conmigo rompe todas las normas de inmunidad en que se basa el funcionamiento de las Naciones Unidas y su Asamblea General. Hay total inmunidad para los presidentes que asisten a la Asamblea y el gobierno de EE. UU. no puede condicionar la opinión de los EE. UU.”.

El mandatario recalcó que una separación entre el gobierno estadounidense y el colombiano solo beneficiaria a las mafias, además cerró con un mensaje irónico sobre la cultura del país norteamericana: “No volveré a ver el Pato Donald, por ahora, eso es todo”.

Gustavo Petro y su participación en el Foro de la ONU

La presencia del presidente colombiano fue protagonizada por su postura de protesta ante la situación coyuntural de Gaza, donde se le vio encabezando una protesta por Palestino, esto en conjunto con el cofundador de la banda de rock progresivo, Pink Floyd, Roger Waters. La manifestación se llevó a cabo a las afueras de la sede de la ONU, donde asistentes exigían el arresto de Benjamín Netanyahu.

Discurso y abandono de la delegación de Estados Unidos

Pocos minutos después de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, iniciará su discurso y se refiriera a la política contra las drogas del presidente Donald Trump el pasado 23 de septiembre, la delegación de Estados Unidos se retiró de la Asamblea General de las Naciones Unidos, evidenciando la ruptura que existe entre ambos gobiernos.

