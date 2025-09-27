“Petro buscaba que le revocaran la visa”: Expertos analizan su situación con E.E.U.U

Colombia.

En Caracol Radio, consultamos a expertos y analistas internacionales sobre la revocatoria de la visa estadounidense del presidente Gustavo Petro.

Los analistas coincidieron en que el mandatario buscaba la acción, pero también, explicaron a profundidad las razones por las cuales Petro puede volver a Estados Unidos, la manera en la que las tensiones entre Petro y Trump afectarían a los colombianos y si la decisión puede ser apelada o no.

El senador de Alianza Verde, Ariel Ávila, aseguró que en materia de seguridad, la revocatoria de la visa no afectaría al país, pues dijo que hace 6 meses estados unidos decidió recortar la cooperación en todo el mundo y a Colombia le quitó por lo menos el 60%. Sin embargo, aclaro que sí tendría consecuencias a nivel comercial.

“El presidente Petro se equivoca en tener un discurso tan agresivo contra el gobierno Trump. Puede ser que mucha gente lo aplauda en el tema Palestina, en el tema de lucha contra las drogas, pero ser tan agresivo, genera consecuencias y sobre todo, en materia comercial (...) y ahí sí, Colombia, por más que haya ampliado con China en la Ruta de la Seda, por más que haya ampliado acuerdos con la Cooperación Sur Sur por ejemplo con Brasil, pues Estados Unidos es nuestro primer socio comercial”. Detalló el senador.

Entre tanto, Laura Bonilla, la subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación PARES, explicó los motivos que tiene el consideración el Departamento de Estado para revocar la Visa del mandatario colombiano y aclaró que aunque estas acciones no son frecuentes, Trump es un presidente que trabaja sobre la marcha, por lo que pueden seguir sucediendo situaciones similares.

“En esta administración, yo creo que esto puede ser frecuente. Creo que no va a ser el único presidente de la región que pueda tener este tipo de sanciones”. dijo la subdirectora de la Fundación PARES.

La subdirectora Bonilla también detalló que los pronunciamientos del presidente Petro en el territorio extranjero, violaron los códigos y protocolos diplomáticos posibles por parte del mandatario de la República y que fue una clara provocación al gobierno de los Estados Unidos.

El presidente Petro puede volver a Estados Unidos sin visa:

Tras los recientes pronunciamientos del presidente Petro, a través de su cuenta de X, en donde aseguró que no le importaba que le quitaran la visa estadounidense y detalló que no es ciudadano colombiano sino europeo, el experto internacionalista Yann Basset, explicó las razones por las cuales el mandatario puede volver al país estadounidense.

“Yo creo que la visa no será revertida. Creo que de verdad no le importa, porque de todos modos, puede viajar porque tiene la ciudadanía europea, entonces no hay problema para el presidente”. Detalló el analista Basset.

Llegó a Bogotá. Ya no tengo visa para viajar a EEUU. No me importa. No necesito Visa sino ESTA, por que no solo soy ciudadano colombiano sino ciudadano europeo, y en realidad me considero una persona libre en el mundo.



La humanidad debe ser libre en todo el mundo. Tenemos el… — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 27, 2025

Finalmente, Carlos Augusto Chacón, el Director Ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózoga, aseguró que es clave el papel del Congreso de la República.

“El Congreso aquí tiene que tomar también una serie de decisiones y tiene que empezar a llamar a la Cancillería y las Comisiones Segundas del Senado y de la Cámara y seguramente tendrá que revisar si la Comisión de Acusaciones debería proceder a investigar estas indignidades”, dijo el director.

Además, finalizó diciendo que el Congreso tiene en sus manos, ejercer el control político que le corresponde de acuerdo a la Constitución.

El presidente Petro, a través de su red social X, dijo que “si hay un crimen contra la humanidad, la humanidad debe responder y que Colombia con Bolívar, responde”.

#POLÍTICA| El presidente Gustavo Petro (@petrogustavo), se pronunció en contra del mandatario estadounidense Donald Trump sobre la situación en Gaza y la revocatoria de su visa estadounidense.



Aseguró que “Los responsables de este genocidio tratan de cobijarse bajo usted,… pic.twitter.com/fqP70PVHtB — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 27, 2025