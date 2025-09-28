Hernán Torres sueña con clasificar a Millonarios a cuadrangulares: “Nos falta coger una buena racha”

Una nueva derrota para Millonarios en el campeonato. Atlético Nacional se sacó la mala racha que traía ante el equipo bogotano en Medellín y lo venció 2-0 por la fecha 13 de la Liga colombiana, en un partido que, en el primer tiempo, se vio al conjunto visitante con una buena postura.

El conjunto azul no ha logrado cambiar el rumbo del todo bajo la dirigencia de Hernán Torres. Cayeron eliminados de Copa Colombia y en la liga siguen estando fuera del grupo de los ocho, a tres puntos del octavo lugar. No obstante, el tolimense es optimista en poder lograr el boleto a la próxima fase y aseguró que la clave será entrar en una buena racha de resultados.

“Siempre en cada partido hay dificultades y errores. En un grupo humano siempre va a haber errores. Estamos haciendo esas evaluaciones, trabajando duro para que el equipo se enrute y soñamos con clasificarnos. Nos falta coger una buena racha de partidos ganados”, dijo en rueda de prensa posterior al encuentro.

Por su parte, si bien no puso excusas, trató de explicar otras situaciones que se han presentado. “Tenemos una nómina corta, además tengo lesionados o expulsados, entonces debo tomar decisiones y jugármela con el equipo que tengo, que es bueno para mí, con jugadores jóvenes que tienen que creérsela para hacer una buena campaña”.

Sobre el partido con Nacional: “Me parece que el equipo hizo un buen trabajo hasta el primer gol, en una desatención que tuvimos en la pelota quieta, en la que nos sorprendieron. Al equipo lo golpeó bastante ese gol, bajó mucho su nivel futbolístico, luego llega el penal muy rápido y ahí Nacional maneja el partido. La desatención nos costó caro, perdimos los puntos y seguimos en deuda con los resultados que necesitamos para las aspiraciones que tenemos”.

La decisión de poner a Sergio Mosquera por Jorge Arias: “Necesitaba a Mosquera porque es central por derecha. Paz hace mucho no juega y por eso pensé que no era buena idea usarlo hoy. Es la razón por la que tomé la decisión”.

¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios?

El Embajador tendrá poco más de una semana de descanso para plantear el tramo final del todos contra todos. Recibirá a América el martes 7 de octubre desde las 7:30 p.m.

El complicado calendario de Millonarios seguirá con: Pereira (V), Bucaramanga (L), Santa Fe (V), Once Caldas (L), Envigado (V) y Boyacá Chicó (L).



