Hay más de 35 barrios afectados en Dosquebradas por inundaciones

Pereira

Las intensas lluvias registradas durante el fin de semana en el área metropolitana de Pereira generaron serias emergencias en Dosquebradas, donde el desbordamiento de varias quebradas ocasionó inundaciones, destechamientos y afectaciones en 35 barrios del municipio.

De acuerdo con el censo preliminar, hay más de 100 viviendas afectadas y al menos 150 personas damnificadas, que ya están recibiendo ayudas humanitarias por parte de Gestión del Riesgo del municipio.

El reporte de los organismos de socorro, confirma que tan solo una hora se acumularon 24 milímetros de agua, es decir la cantidad de lluvia que cae en un mes y lo que confirma el inicio de la segunda temporada de más lluvias del año.

El capitán del Cuerpo Oficial de Bomberos de Dosquebradas, José Joaquín Ocampo, informó que, “los sectores más golpeados fueron Mercamás, Valher, La Sultana, La Independencia, Campestres y Frailes, este último con afectaciones de magnitud que no se presentaban desde hacía varios años".

El desbordamiento de las quebradas Manizales, Molinos, Víbora y Agüita Monte Bonito, fue el detonante de la emergencia, que dejó decenas de viviendas y locales comerciales con pérdida de enseres y daños aún no cuantificados.

La administración municipal confirmó que varios puentes resultaron impactados. El de La Ocarina permanece en observación para su análisis estructural, y los puentes de la avenida Simón Bolívar y de la glorieta de La Pradera presentan afectaciones menores. El puente peatonal de Milán será retirado debido a los graves daños que sufrió.

Ampliar

Foto

Durante el fin de semana se realizaron labores de limpieza de lodo y escombros para restablecer el tránsito en las zonas residenciales que resultaron afectadas como consecuencia del desbordamiento de las quebradas.

Las autoridades recomendaron a los ciudadanos evitar el tránsito por zonas de ladera y mantenerse alejados de los cauces de las quebradas mientras persista la temporada de lluvias.