David Alonso quedó cerca del récord en Moto2: así le fue en la prueba clasificatoria del GP de Japón

David Alonso vuelve a brillar en Moto2: así le fue en la prueba clasificatoria del GP de Japón . (Photo by Gold & Goose Photography/Getty Images) / Gold & Goose Photography

El fin de semana inició de la mejor manera para David Alonso. El piloto colombiano deslumbró este sábado 27 de septiembre, durante las pruebas clasificatoria del Gran Premio de Japón en Moto2 y saldrá desde la primera línea de salida.

Así le fue a David Alonso en la prueba clasificatoria del GP de Japón

David Alonso (Kalex) fue la referencia inicial en la primera clasificación con un tiempo de 1:48.581, aprovechándose del rebufo de la moto del australiano Senna Agius (Kalex), aunque rápidamente por detrás le arrebató esa posición el checo Filip Salac (Boscoscuro). Por apenas 17 milésimas de segundo (1:48.564), Salac desbancó de la primera plaza a Alonso.

Más adelante, durante la segunda salida a pista, David Alonso, que el pasado año se proclamó campeón del mundo en el Moto3, marcó los cuatro parciales por debajo de la vuelta rápida de la sesión y con ello ascendió nuevamente hasta el primer puesto marcando 1:48.395, registro que le dejaba a tan solo 76 milésimas de segundo del récord de la categoría, en poder del británico Jake Dixon (Boscoscuro) con 1:48.319.

Ya en la segunda prueba clasificatoria, Alonso marcó el mejor tiempo de la categoría y un nuevo récord absoluto con un registro de 1:48.129., mientras que el checo Salac se fue al suelo en la curva 10. Adicionalmente, Manuel González ascendió hasta la segunda posición a 173 milésimas de segundo y el británico Jake Dixon estaba cerrando el podio.

Ahora bien, el poderío colombiano en Japón lo acabó el mismo González, quien le arrebató la ‘pole’ y el récord a David Alonso. El español se encaramó en la primera posición al rodar en 1:47.925, que le daba 204 milésimas de segundo sobre Alonso y otras poco más de dos décimas respecto a su compatriota Daniel Holgado, el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro), el brasileño Diogo Moreira (Kalex) y Jake Dixon.

Al final, nadie pudo arrebatarle la ‘pole position’ a Manuel González, que ocupará la primera línea de salida junto a Daniel Holgado y David Alonso; Celestino Vietti, Diogo Moreira y Jake Dixon partirán en la segunda; Barry Baltus, Ayumu Sasaki y Collin Veijer (Kalex) lo harán en la tercera; con Izan Guevara (Boscoscuro), el italiano Tony Arbolino (Boscoscuro) y Albert Arenas (Kalex) saldrán desde la cuarta.

Vea acá la parrilla de salida en el GP de Japón de Moto2

¿Cuándo es la carrera principal del Gran Premio de Japón en el Moto2?

La carrera principal del GP de Japón en el Moto2 se llevará a cabo en la madrugada del domingo 28 de septiembre. En Colombia, usted la podrá seguir a partir de las 12AM y todos los detalles de lo que pase con David Alonso los podrá seguir en Caracol Deportes.

Es preciso recordar que el piloto colombiano se encuentra en la decimotercera casilla de la clasificación mundial con 84 puntos, siendo este su debut en la categoría.