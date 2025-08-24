Orgullo colombiano: Así sonó el himno nacional en Hungría tras la victoria de David Alonso en Moto2

David Alonso celebra el trofeo del GP de Hungría / Getty Images / Gold & Goose Photography

¡Primera victoria colombiana en la categoría de Moto2! David Alonso, quien se encuentra estrenándose en esta división, tras ser campeón de Moto3 en 2024, logró el triunfo en el Gran Premio de Hungría, en lo que fue la carrera número 14 de la temporada.

El nacido en Madrid, España, pero que decidió representar a Colombia en el motociclismo, partiendo de la nacionalidad de su madre, tuvo buenas sensaciones en la práctica libre, pues terminó tercero. Sin embargo, en la clasificación no pudo mejorar ese tiempo y acabó ocupando el octavo puesto.

Ahí nace lo épico del triunfo de Alonso. Remontó todas esas posiciones con una carrera y táctica perfecta para imponerse, dejando atrás a los principales aspirantes al triunfo. Manuel González, líder del campeonato, Diogo Moreira, quien logró la pole, entre otros.

Reviva acá el triunfo de David Alonso en el GP de Hungría

Esta fue la victoria número 19 para David Alonso en el motociclismo, pues logró 18 en Moto3 desde 2021 hasta 2024. En el último año, en el que se coronó campeón, consiguió la asombrosa cifra de 14 victorias.

En Hungría sonó el himno de Colombia

“Corro por Colombia en honor a mi madre”, dijo en su momento Alonso cuando se le preguntó por la razón de representar al país. Este domingo 24 de agosto, hizo sonar las notas del himno patrio tras su triunfo y se le vio entonándolo con orgullo. Si bien tres suben al podio, solo suenan el himno del ganador.

¡La bandera de Colombia en lo más alto! 🇨🇴 David Alonso tardó 14 Grandes Premios para que suene el himno colombiano en Moto2. 👏



— ESPN MotoGP (@MotoGP_ESPN) August 24, 2025

Ya lo había hecho sonar en las 18 veces anteriores en Moto3, pero esa seguro se quedará en la memoria de Alonso, pues luego de tanto intentarlo, lo consiguió en Moto2. Su mejor resultado hasta el momento había sido un tercer puesto en el Gran Premio de Gran Bretaña.

¿Cuándo vuelve a correr David Alonso?

Alonso y su equipo, Aspar Team, tendrán días de celebración y de descanso. Sin embargo, tendrán que preparar la próxima cita que será en Cataluña en la carrera número 15 de la categoría, que tendrá lugar el 7 de septiembre.