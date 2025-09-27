“Una diplomacia que sume y no destruya”: siguen reacciones tras la revocación de la visa a Petro
Líderes políticos aseguran que el presidente vulneró principios internacionales y no representa a la mayoría de los colombianos
Ocho precandidatos presidenciales y líderes políticos de Colombia emitieron un comunicado en el que rechazaron las declaraciones del presidente Gustavo Petro en Nueva York, que, según ellos, llevaron al gobierno de Estados Unidos a revocarle la visa.
En el texto califican de “bochornoso” el discurso de Petro, al señalar que instó a militares de otros países a desobedecer órdenes, lo que consideran un irrespeto con gobiernos extranjeros y una vulneración al principio de no intervención en asuntos internos.
“Una diplomacia que sume y no que destruya”
Los firmantes aseguran que las palabras del presidente no representan a Colombia ni a la mayoría de sus ciudadanos, y reiteraron que el país valora la cooperación y el respeto mutuo con Estados Unidos.
“Colombia merece una diplomacia que sume, y no una que destruya”, señalaron los precandidatos, quienes además criticaron que Petro desviara la atención de los problemas de violencia e inseguridad que atraviesa el país.
¿Quiénes firman el comunicado?
El pronunciamiento fue firmado por:
• Mauricio Cárdenas
• Felipe Córdoba
• Juan Manuel Galán
• Mauricio Gómez Amín
• María Claudia Lacouture
• David Luna
• Juan Daniel Oviedo
• Enrique Peñalosa
• Martha Lucía Ramírez
Con este documento, los líderes políticos reiteraron su compromiso para que Colombia “vuelva a hablar en el mundo con seriedad y respeto”.