Política

“Una diplomacia que sume y no destruya”: siguen reacciones tras la revocación de la visa a Petro

Líderes políticos aseguran que el presidente vulneró principios internacionales y no representa a la mayoría de los colombianos

¿Por qué Gustavo Petro puede ingresar a EE.UU. aunque le hayan revocado la VISA americana? // Caracol Radio

¿Por qué Gustavo Petro puede ingresar a EE.UU. aunque le hayan revocado la VISA americana? // Caracol Radio

María Paula Manrique Salcedo

Colombia

Ocho precandidatos presidenciales y líderes políticos de Colombia emitieron un comunicado en el que rechazaron las declaraciones del presidente Gustavo Petro en Nueva York, que, según ellos, llevaron al gobierno de Estados Unidos a revocarle la visa.

En el texto califican de “bochornoso” el discurso de Petro, al señalar que instó a militares de otros países a desobedecer órdenes, lo que consideran un irrespeto con gobiernos extranjeros y una vulneración al principio de no intervención en asuntos internos.

Leer también: Reacciones dividas tras la revocación de la visa estadounidense de Gustavo Petro

“Una diplomacia que sume y no que destruya”

Los firmantes aseguran que las palabras del presidente no representan a Colombia ni a la mayoría de sus ciudadanos, y reiteraron que el país valora la cooperación y el respeto mutuo con Estados Unidos.

“Colombia merece una diplomacia que sume, y no una que destruya”, señalaron los precandidatos, quienes además criticaron que Petro desviara la atención de los problemas de violencia e inseguridad que atraviesa el país.

Le podría interesar:

¿Quiénes firman el comunicado?

El pronunciamiento fue firmado por:

Mauricio Cárdenas

• Felipe Córdoba

• Juan Manuel Galán

• Mauricio Gómez Amín

• María Claudia Lacouture

• David Luna

• Juan Daniel Oviedo

• Enrique Peñalosa

Martha Lucía Ramírez

Con este documento, los líderes políticos reiteraron su compromiso para que Colombia “vuelva a hablar en el mundo con seriedad y respeto”.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad