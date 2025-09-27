Semana de receso en octubre: ¿Los colegios públicos salen igual que los privados? Calendario

Los colegios públicos y privados durante mucho tiempo han manejado políticas y reglas distintas tanto para los padres como para los estudiantes dentro de las instituciones. Es por ello que ambos tienen fechas distintas en sus calendarios para el ingreso de los alumnos.

Al igual que en las fechas de ingreso y de culminación, las vacaciones que se les otorga a docentes y estudiantes no es la misma. Incluso, las jornadas escolares tampoco son iguales, asimismo, el Ministerio de Educación, explicó y detallo como funcionan estas dinámicas, presentándolo de la siguiente forma:

A los colegios públicos se les asignará el calendario A.

A los colegios privados se les asignará el calendario B.

Esta diferenciación es importante, ya que las escuelas de carácter privado, tienen una mayor autonomía en la toma de decisiones en cuanto a la intensidad horaria, esto partiendo desde el cumplimiento obligatorio de la Resolución 1730 del 2004.

Por otro lado, a diferencia del sector privado, para las escuelas públicas el tratamiento es completamente distinto, puesto que estas instituciones se deben acoplar a lo que el distrito dictamine para el funcionamiento, además, otro punto a tener en cuenta es el tipo de colegio que sea, ya que algunos tienen una alianza con el SENA.

Calendario A y B

Según señaló el Ministerio de Educación, el calendario escolar contempla un receso durante el primer semestre del año, que corresponde a la Semana Santa, y un receso de cinco días en la semana anterior al día festivo de la Conmemoración del Descubrimiento de América, según lo establecido en el Decreto 1337 del 2007.

Si bien existen también las vacaciones de mitad de año, que normalmente se da a mediados de julio para colegios públicos, para los privados es diferente, ya que dependiendo la institución, se establecen estas fechas de descanso. Sin embargo, hay un mes donde ambas instituciones comparten: octubre.

Vacaciones de octubre

En el mes de octubre para ambas instituciones aplican las mismas fechas, así lo indicó el Ministerio de Educación:

Comienzan a partir del lunes 6 de octubre y finalizan el domingo 12 de octubre, esto quiere decir que, su duración es de una semana. Asimismo, reanudarían clase el martes 14 de octubre, pues el lunes, 13 de octubre, es día festivo (día de la raza).

Durante esta semana se pueden realizar distintos planes, o si bien, se puede tomar como un descanso del ajetreo escolar. Aunque, muchos padres de familia prefieren viajar o compartir espacios con sus hijos mientras termina la semana de receso.

Cabe recalcar que esta semana de receso no altera las demás fechas de salida, pues los colegios privados finalizan clases normalmente a inicios o mediado de diciembre, mientras que los públicos culminan su periodo académico en noviembre.

