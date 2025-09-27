Esperanza educativa para 1.200 niños en el Catatumbo

Cúcuta

A tan solo un mes de abrir sus puertas el mega colegio de Shakira a través de la Fundación Pies Descalzos, las esperanzas para la comunidad educativa de esa región afectada por la violencia.

El rector de la institución educativa Yesid Ibañez dijo a Caracol Radio que “esto es una alegría inmensa para el Catatumbo, para el municipio, es una apuesta, un desafío que tenemos en la zona para poder avanzar en ese proceso de paz a través de la educación.

Agregó que “necesitamos inversiones de esa magnitud, de calidad, Tibú ha sido una zona agobiada por la violencia y esto es muy interesante para que nuestros niños y jóvenes tengan otra visión y otro proyecto de vida que no sean las armas”.

Explicó que “el colegio tiene una infraestructura que le brinda todas las oportunidades no solo en conocimiento, sino en habilidades y capacidades, que permitirán una formación integral para nuestra comunidad educativa”.

Más de 22 mil millones de pesos se invirtieron en la infraestructura educativa que será inaugurada la próxima semana.