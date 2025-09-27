Santa Fe se enfrenta a Equidad en El Campín por la fecha 13 de la Liga Colombiana

Independiente Santa Fe regresa al Estadio El Campín bajo la dirigencia de Francisco López, después de la renuncia de Jorge Bava, el miércoles pasado, para asumir con Cerro Porteño. En esta ocasión se enfrenta a La Equidad y busca conseguir un triunfo con el objetivo de regresar al grupo de los ocho.

El equipo cardenal llega a este partido, tras haberle ganado 2-1 a Medellín en el Atanasio, por el compromiso de ida en los cuartos de final de la Copa Colombia. Al finalizar el duelo se oficializó la salida del uruguayo tras seis meses en la institución y obtener la décima estrella en el semestre anterior.

En la Liga los cardenales son novenos con 17 unidades, con solo un punto de diferencia del octavo que es Cali. En la fecha anterior empataron 1-1 en la visita a la capital nariñense y esperan regresar al triunfo.

Por su parte, Equidad está en la parte baja de la tabla, es decimoctavo con solo 11 puntos, consecuencia de solo dos victorias en 12 partidos y una reciente derrota 4-0 como local ante los azucareros.

Fecha, hora y cómo seguir

El partido entre Santa Fe y Equidad se jugará el domingo 28 de septiembre a partir de las 6:20 de la tarde, cuando suene el pitazo final en el ‘Coloso de la 57′. Podrá seguir la transmisión en el Fenómeno del Futbol de Caracol Radio y en el minuto a minuto.