Presidente del Tolima hizo contundente revelación sobre la última Asamblea de Dimayor

Recientemente, se llevó a cabo una Asamblea de la Dimayor en la que el presidente, Carlos Mario Zuluaga, planteó algunos puntos para “mejorar el producto del fútbol colombiano”, tal y como lo explicaron en el comunicado. Uno de ellos tenía que ver con un cambio de sistema de descenso para que la primera división disminuya los equipos y así sean campeonatos más cortos.

Sin embargo, estos temas no se pudieron discutir en profundidad y se anunció que para noviembre habrá una nueva Asamblea, en la que "se plantearán propuestas concretas que serán sometidas a votación".

El presidente del Deportes Tolima, César Camargo, en diálogo con Caracol Deportes, contó que en la Asamblea de septiembre no hubo un buen ambiente por parte de los presentes para abordar algunas propuestas y ni siquiera se pudieron votar proposición.

“Tuvimos una asamblea. El tema se discutió (cambiar el descenso), pero no hubo ambiente para pensar en el tema, no se votó porque no existió el ambiente. Entiendo la voluntad de la Dimayor, nos gustaría que hubiera un torneo de 18 y no 20, pero no veo la fórmula política para hacer un cambio y no tengo mayores esperanzas de que vaya a suceder”, dijo al respecto.

Camargo y otros aspectos sobre el Tolima

César Camargo, por su parte, también habló de aspectos relacionados con su equipo, como por ejemplo la presentación de la nueva sede deportiva del equipo o la aclaración sobre si pretenden construir un estadio propio.

Sobre el complejo deportivo: "Es un complejo que tiene tres fases. El primero era terminar las canchas, contamos con seis canchas de primeras especificaciones. Difícilmente hay en el país unas canchas con esas especificaciones: son 5 naturales y 1 sintética. Tenemos el equipamiento, un centro de alto rendimiento con todo el personal calificado en cuanta disciplina haya para ayudar en la disciplina de los jugadores. Cuenta con un gimnasio de altas especificaciones, y centro de recuperación, no solo para los post paridos, sino para los que tengan alguna lesión. Un centro de alimentación, oficinas administrativas".

📸 Compartimos las visuales de lo que será nuestro Centro de Alto Rendimiento en la Sede San Gabriel. pic.twitter.com/Gbu7yzGpQm — Club Deportes Tolima (@cdtolima) September 24, 2025

Reinvertir, un pilar del club: “Tolima ha tenido la política de siempre reinvertir las pocas o muchas utilidades generadas. Pesito que recibimos, pesito que reinvertimos. Entendemos que somos un club vendedor y que nuestras canteras produzcan los jugadores que vamos a vender. Pasito a pasito lo vamos haciendo y lo hemos mostrado, vamos a seguir trabajando sin descanso”.

La formación y el scout en el Tolima: “Tenemos tres pilares en el equipo. Uno es el alto rendimiento bajo el mando del profesor Lucas y tenemos el área de scouting y formación. Tenemos una presión de selección de 10.000 a uno, en el año revisamos 10.000 muchachos, de los 10 mil captamos 20 al año, de los 20 hay 4 que llegan al primer equipo y de los 4, 1 o 2 logramos vender los derechos deportivos al mercado internacional. En cuanta esquina existe allá tiene que ir el Tolima a buscar”.

La inversión para llevar a cabo el proyecto: “Es odioso hablar de dinero, no me gusta, pero si tengo que decir que es cuantiosa la cifra y ahí está la venta de Chará, Villa, Campuzano, Guzmán, Gil, todos los que hemos logrado vender, con eso hemos pagado gastos y lo que ha quedado lo hemos guardado para llevarle al club esos dineros”.

¿Hay posibilidad de un estadio propio?: “No, estamos muy lejos. Lo máximo es ofrecerle a las autoridades locales centros para el entretenimiento y se los hemos presentado a las autoridades. Existe el interés de inversionistas, pero hasta ahí hemos llegado y no hemos avanzado en el tema”.