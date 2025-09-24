Deportes Tolima anuncia lo que será su nuevo centro de alto rendimiento

Deportes Tolima ha sido uno de los equipos que mayor crecimiento ha tenido en los últimos años en el fútbol profesional. Ha estado presente en las últimas instancias finales de la Liga Colombia y fue campeón en el primer semestre del 2018, 2021 y consiguió la Superliga del 2022.

Con este potencial crecimiento, la institución ha decidido seguir invirtiendo en lo que será su nueva sede de alto rendimiento de primer nivel. Espera convertirse en un referente en infraestructura deportiva en Colombia.

En la mañana de este miércoles 24 de septiembre, se llevó a cabo un evento en la actual sede del equipo, encabezada por su presidente, Cesar Camargo, para dar así el inicio simbólico poniendo la primera piedra de la construcción, quien señaló que esto es un paso más del proyecto del equipo a futuro.

📸 Compartimos las visuales de lo que será nuestro Centro de Alto Rendimiento en la Sede San Gabriel. pic.twitter.com/Gbu7yzGpQm — Club Deportes Tolima (@cdtolima) September 24, 2025

¿Cómo será el centro de alto rendimiento de Tolima?

Luego de este acto protocolario, el club sacó un comunicado a través de sus redes sociales donde explicaron con que contará la nueva sede deportiva. “Con este proyecto reafirmamos nuestro compromiso de brindar herramientas y condiciones excelentes para la formación integral de nuevos talentos, contribuyendo al crecimiento del fútbol colombiano”.

El centro de Alto Rendimiento tendrá 1.696 m2 y está conformado por tres edificios: una zona administrativa con recepción, auditorio, sala de prensa, oficinas, sala de juegos y terrazas; edificio de gimnasio y entretenimiento de doble altura con gimnasio, sala multifuncional, cuarto de yoga y pista de activación.

Tal vez una de las zonas más relevantes para el plantel será el edificio deportivo que estará conformado por: camerinos para los jugadores y cuerpo técnico, zonas de recuperación, lavandería, depósito de utilería y sala de reuniones.

Acto simbólico en el único de la construcción / Club Deportes Tolima Ampliar

Cabe resaltar que en Colombia el único equipo que cuenta con un centro de alto rendimiento en Atlético Nacional, mientras que Alianza y Llaneros están en la construcción de obras deportivas.

En el lugar estuvieron presentes, Ramón Jesurún (presidente de la Federación Colombiana de Fútbol), Carlos Mario Zuluaga (presidente de la Dimayor), Adriana Matiz (gobernadora de Tolima) y Johana Aranda (alcaldesa de Ibagué).