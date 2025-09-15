¿Una liga de 18 equipos? Esta es la propuesta que tiene Dimayor para reducir los clubes de la A

Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor, explicó en diálogo con Caracol Deportes de Caracol Radio cómo es la propuesta que le harán a los clubes para reducir los equipos participantes en la primera división del fútbol colombiano.

El próximo jueves, en la Asamblea de la División Mayor del Fútbol Colombiano con los 36 presidentes de los equipos del país, se discutirá sobre esta posibilidad, la cual solo empezaría a funcionar desde el 2028, cambiando el sistema del descenso en el 2027.

¿Qué dijo Carlos Mario Zuluaga?

“La idea es sencilla, es que en el 2027 haya tres descensos y un ascenso. Cambia el torneo de la B a un solo campeonato al año y a futuro se va a plantera la posibilidad de tres ascensos y tres descensos”, comentó Zuluaga.

Al respecto, añadió sobre los beneficios de dicho cambio: “eso no es apoyo o no, es mejoramiento de la Liga, del producto, que nos vean como una Liga moderna y que estamos pensando en el espectáculo. El objetivo por sí solo se defiende”.

Carlos Mario Zuluaga también dejó en claro que el descenso continuaría manejándose a través del promedio, como viene manejándose hasta la fecha, teniendo en cuenta el desempeño de los equipos en sus últimas tres temporadas.

Cambios para la Liga 2026-I

Debido a lo apretado que será el calendario para el próximo año por el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, Zuluaga anticipó en Caracol Deportes que la Liga del primer semestre del 2026 tendrá modificaciones. El certamen comenzará la segunda semana de enero y finalizará la primera de junio; no tendría fecha de clásicos y se reemplazarían los cuadrangulares por juegos de eliminación directa.