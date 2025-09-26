Política

“Si le toca ir al presidente a ese combate, pues voy”: Petro anuncia convocatoria para ayudar a Gaza

El presidente colombiano se refirió nuevamente a la guerra en Palestina, durante una reunión de alto nivel con líderes de la ONU.

Reacciones al discurso de Petro en la ONU: oposición cuestiona que “defendiera el Tren de Aragua”

Colombia alzó la voz por la causa Palestina, con la participación del presidente Gustavo Petro durante las protestas en el Times Square de Nueva York, en la que rechazaron la presencia del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu en la Asamblea General de la ONU, y la guerra en Gaza.

