Luis Suárez mantiene la racha: Golazo para darle el triunfo al Sporting por la liga de Portugal

Para partidos como estos fue que Sporting fichó a un delantero como Luis Suárez. El colombiano marcó el gol de la victoria 0-1 para su equipo en una complicada visita a Estoril, por la fecha 7 de la Liga de Portugal.

Este resultado le permite al conjunto de Lisboa llegar a los 18 puntos, igualando la línea del líder, Porto, pero estos tienen un juego menos. Benfica cierra el podio con 17 unidades.

Suárez y su quinto gol con Sporting

El delantero de la Selección Colombia está en racha y llegó a su quinta anotación en nueve partidos con el cuadro portugués, todos a nivel de liga. Al minuto 12 del encuentro, recibió un pase dentro del área de Maximiliano Araújo y de primera intención la tomó para sacar el disparo y enviarla a guardar, dejando sin respuesta al arquero rival.

Suárez se mantuvo en el campo hasta el minuto 73 y en las estadísticas figura que, en el único remate que tuvo a puerta, logró marcar el gol de la victoria. Ganó 7 duelos de 9 y tuvo una precisión en los pases del 71%, para terminar con una calificación de 8.1 según SofaScore.

Suárez, el ‘9′ de Lorenzo

Con el buen presente que está teniendo en su club, y ante la falta de otro colombiano con actuaciones similares, Suárez se mantiene como el nueve de Lorenzo, quien confía que siga en esa racha positiva para lo que viene en la Tricolor.

Vale la pena mencionar que Colombia tendrá dos partidos amistosos en octubre como preparación al Mundial 2026: ante México (11 de octubre) y Canadá (14 de octubre), ambos en Estados Unidos.

Se espera que la convocatoria se dé a conocer la próxima semana y que el nombre de Luis Suárez aparezca nuevamente, luego de que en su última presentación con la Tricolor marcara cuatro ante Venezuela.

Por su parte, antes de regresar a la Tricolor, Suárez tendrá compromiso de Champions League frente al Napoli por la fecha 2 de la fase de liga, así como recibirá el domingo 5 de octubre a Sporting Braga.



