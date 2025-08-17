Luis Suárez y su mensaje a Gyökeres: “Él ya hizo su historia en Sporting, yo quiero hacer la mía”

Luis Javier Suárez comenzó pisando fuerte en la temporada con el Sporting de Lisboa, club que pagó por sus servicios más de 22 millones de euros para reemplazar al delantero Viktor Gyökeres, quien ganó títulos y contribuyó con goles durante su paso por la institución. El colombiano tuvo su estreno goleador, con un doblete ante Arouca y le dejó un mensaje al sueco.

Gyökeres llegó al Sporting en julio de 2023 y dejó números impresionantes durante su paso por el conjunto lisboeta. Fue dos veces máximo anotador de la Liga de Portugal, marcando en su primera campaña 29 goles en 33 partidos y 39 anotaciones en la misma cantidad de juegos. En total, convirtió 97 en 102 compromisos, para un promedio de 0.95 por encuentro disputado en todas las competiciones.

Suárez busca hacer su historia en Sporting

A Suárez lo fichó el conjunto portugués como reemplazo de Gyökeres, también por sus buenos números con Almeria. Fue el máximo goleador de la segunda división de España en la temporada 2024-2025, marcando 27 en 41 juegos y, en total, 31 en 43 partidos (promedio de 0.72).

Justamente el día que debutó Gyökeres con el Arsenal, de manera oficial, y en lo individual no tuvo un buen rendimiento en los pocos minutos que sumó contra Manchester United, Suárez se estrenó como goleador, con doblete ante Arouca por la fecha 2 de la Liga. El colombiano ya había jugado dos encuentros previos, pero fue ante su casa, en el Estadio Jose Alvalade, que marcó por primera vez.

Lo hizo de penal al minuto 31′ y selló el doblete con un gran disparo de pierna izquierda dentro del área. Salió sustituido al minuto 88 y se llevó la ovación de los aficionados, pero el samario de 27 años tiene claro que buscará hacer su historia en el club, pues él es el presente, y Gyökeres, con quien lo comparan y se cuestionan si se asemejará a lo que hizo, ya es historia.

“Gyökeres es un jugador muy top, así lo demostró aquí. Él ha hecho su historia, pero yo quiero la mía, la de Luis Javier Suárez. Espero que estos partidos sean el inicio de algo bonito también”, dijo Suárez cuando le preguntaron al respecto, una vez terminado el juego.

Rui Borges elogió el partido de Suárez

El técnico portugués ya había destacado en su momento la gran labor de Suárez desde lo táctico. Esta vez, que marcó doblete, no se quedó atrás y volvió a resaltar sus capacidades, que serán de provecho para el equipo.

“Es un jugador listo, muy competitivo y con ganas de ganar. Sabe lo que puede aportar al equipo y se entiende bien con sus compañeros. El equipo es muy dinámico. En el primer partido, se dieron cuenta de que Arouca intentaba bloquear por dentro. Creamos varias situaciones por fuera. Es esta alternativa la que tienen que entender. Esta dinámica de equipo, este juego impredecible que queremos crear, para que nuestros rivales lo perciban”, comentó en rueda de prensa.