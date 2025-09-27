Iván Cepeda y su precandidatura a la presidencia 2026 con el Pacto Histórico: ¿quién es y qué hace?

Este encuentro se da en el marco de una denuncia por injuria presentada por Polo Polo contra Cepeda. (Colprensa - Catalina Olaya)

El Pacto Histórico este viernes 26 de septiembre dio a conocer a los tres precandidatos que estarán en la próxima consulta interna de octubre, donde se elegirá al candidato oficial que representará al partido en cara a las elecciones del 2026.

Entre estos tres personajes, está Iván Cepeda junto a sus otros dos compañeros: Daniel Quintero y Carolina Corcho. La decisión causó una gran sorpresa, pues varios precandidatos del partido se bajaron para brindarle su apoyo al exsenador durante su campaña. Algunos miembros ya se han manifestado, como Gustavo Bolívar y María José Pizarro, quienes han dicho que estarán de la mano con Cepeda.

Iván Cepeda fue de los últimos en inscribir su precandidatura, pues en múltiples ocasiones el exsenador dijo que lo pensaría, pues no era un juego, y mucho menos, una decisión que se debía tomar a la ligera.

¿Quién es Iván Cepeda?

Iván Cepeda es un filósofo y defensor de los derechos humanos, trabajador por la paz y exsenador de la República. Tiene una maestría en Derecho Internacional Humanitario y ha sido reconocido por varias entidades que promueven y defienden los derechos humanos.

Nación en 1962 en Bogotá y desde muy joven ha formado parte de grupos interesados en el cuidado y bienestar de los seres humanos, además, creció en un entorno dentro de la política desde siempre, pues su papá fue Manuel Cepeda Vargas, congresista que pertenecía al partido político Unión Patriótica (UP) y fue asesinado en 1994 por agentes del Estado en colaboración con paramilitares.

Por otro lado, su madre, Yira Castro, fue concejal de Bogotá por la Unión Nacional de Oposición y falleció en agosto de 1981.

Cargos ejercidos por Iván Cepeda y su experiencia

Los cargos ejercidos por el exsenador y ahora precandidato fueron los siguientes:

Representante a la Cámara

Facilitador en los procesos de Paz del 2016

Fundador del movimiento Defendamos la Paz

Senador de la República

Además, de esto, la experiencia que ha tenido el precandidato en el camino de la política ha sido variada, pues inicio con las Juventudes Comunistas (Juco) en su adolescencia. Tiempo después de que mataron a su padre, se dedicó a investigar lo que había pasado, más tarde, fundó la Fundación Manuel Cepeda Vargas junto a su esposa, pero en los 2000, debido a amenazas, se exilió en Francia.

Iván Cepeda fue líder del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado desde 2003, asimismo, comenzó su carrera política en 2009 con el Polo Democrático. Más tarde elegido representante en 2010 y luego senador en 2014, 2018 y 2022, este último dentro de la coalición Pacto Histórico. Ha sido un firme defensor del proceso de paz: facilitó diálogos con las Farc y el ELN durante el gobierno de Santos y, con Petro, es uno de los principales impulsores de la política de “paz total”.

¿Qué hace actualmente?

En la actualidad Iván Cepeda ha dejado su cargo como senador de la República, y ahora es precandidato Pacto Histórico a la presidencia de 2026. Así que por el momento, está a la espera de las consultas que se llevarán a cabo en octubre para elegir al candidato oficial que representara al partido.

