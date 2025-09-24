Así está Egan Bernal en la más reciente actualización del Ranking UCI: Estos colombianos ascendieron

Egan Bernal continúa ubicado como el mejor colombiano en el Ranking de la UCI, escalafón en el que el esloveno Tadej Pogacar se mantiene primero y cuya más reciente actualización no representó ningún cambio significativo en las principales posiciones.

Las primeras 12 casillas no presentaron cambios, manteniéndose los daneses Jonas Vingegaard y Mads Pedersen en la segunda y tercera posición, respectivamente. El neerlandés Mathieu Van der Poel es cuarto y el portugués Joao Pedro Gonçalves.

La principal modificación es el ascenso del belga Arnaud De Lie, quien subió tres posiciones y pasó del puesto 16 al 13. En contraste, el alemán Florian Lipowitz descendió del puesto 13 al 14.

¿Cómo van los colombianos?

Egan Bernal se mantiene como el mejor ciclista colombiano del Ranking UCI, ubicado en el puesto 51; mientras que Santiago Buitrago se mantiene en el lugar 71, siendo los únicos dos corredores del país en el Top 100.

El movimiento más importante de los nuestros se presentó con Einer Rubio, que escaló tres posiciones, pasando al lugar 110. Harold Tejada subió dos lugares y ahora es 121; mientras que Juan Sebastián Molano ascendió una casilla y ahora es 170.

¿Cómo está Nairo Quintana?

Nairo Quintana descendió dos posiciones más, ubicándose ahora en la casilla 412 del Ranking de la UCI.