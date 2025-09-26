VIDEO: Vandalismo dejó fuera de servicio algunos semáforos en Floridablanca

Bucaramanga

Un hecho de vandalismo dañó parte de la red semafórica de Floridablanca, así lo dio a conocer la dirección de tránsito municipal. El hecho más reciente ocurrió frente a la sede de la Universidad Industrial de Santander. Las cámaras de seguridad del sector registraron el momento exacto en que un hombre manipula la caja de control de los semáforos y la destruye.

Ante la situación, el director de Tránsito y Transporte de Floridablanca, Jahir Castellanos Prada, señaló que este hecho de vandalismo contra la red semafórica no es un hecho aislado, sino que está siendo recurrente, afectando la movilidad en el municipio.

“La red semafórica está siendo vandalizada por habitantes en condición de calle o por personas que aún no hemos logrado identificar. Ya contamos con varios videos en los que se observa cómo estas personas rompen las cajas de paso para extraer el cableado de conexión de grupos. Esta situación provoca que los semáforos queden fuera de servicio, lo que causa un grave daño a la movilidad y a la seguridad vial”, señaló el funcionario.

Lea también: Floridablanca lanza plan piloto de zonas azules en Cañaveral: así funcionará el nuevo sistema de parqueo

Llamado a la comunidad

La Dirección de Tránsito de Floridablanca hizo un llamado a la ciudadanía, para que informen a las autoridades si observan personas manipulando la infraestructura semafórica, con el fin de proteger la movilidad y garantizar la seguridad vial.

Podría interesarle: ¿Qué falló en la atención al caos por accidente en la autopista Piedecuesta a Bucaramanga?

“Hacemos un un llamado urgente a la comunidad y a los conductores para que nos ayuden a denunciar este tipo de hechos. Si ven a una persona manipulando un semáforo por favor informarlo de inmediato a la Policía Nacional. Proteger esta infraestructura es vital para la seguridad vial de los ciudadanos y para mantener una movilidad fluida en nuestro municipio”, comentó Jahir Castellanos Prada, director de Tránsito y Transporte de Floridablanca.

Video del momento en el que vandalizan un de las redes semafóricas de Floridablanca: