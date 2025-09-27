Así les fue a las ciclistas colombianas en las pruebas de rufa del Mundial de Ciclismo

Así les fue a las ciclistas colombianas en el Mundial de Ciclismo. (Photo by Luc Claessen/Getty Images) / Luc Claessen

El Mundial de Ciclismo 2025 continuó este sábado 27 de septiembre con las pruebas de ruta en las categorías élite femenina y júnior femenina. Infortunadamente, las pedalistas colombianas no lograron cumplir con una destacada actuación.

Vallieres se consagra campeona del mundo

La canadiense Magdeleine Vallieres dio la sorpresa y se proclamó campeona del mundo de ciclismo en ruta en Ruanda al imponerse en la carrera élite femenina.

Vallieres se impuso sobre un recorrido de 164,6 km con salida y llegada en la capital Kigali, como ha venid pasando en todas las carreras de estos campeonatos, con un tiempo de 4 horas, 34 minutos y 48 segundos, a una velocidad media de 35,939 km/hora.

Completó el podio la neozelandesa Niamh Fisher-Black, plata a 23 segundos de la ganadora y con 4 de ventaja sobre una Mavi García que dio la sensación de llegar desfondada, pero que defendió la medalla ante el acoso de la suiza Elise Chabbey, cuarta a 41 segundos de Vallieres.

Making history and stunning the world 🤩



Magdeleine Vallieres 🇨🇦, you are the 2025 UCI Women Elite World Champion 🌈. Just let that sink in! #Kigali2025 pic.twitter.com/QlyHjTtGF1 — UCI (@UCI_cycling) September 27, 2025

Ostiz se impuso en la siguiente prueba

La española Paula Ostiz ha logrado la medalla de oro en la categoría junior del Mundial de Ciclismo. Es la segunda de las medallas que obtiene la navarra en estos campeonatos y la tercera mundialista de su carrera. Las dos anteriores fueron de plata.

Ostiz (Pamplona, 12-01-2007) se impuso con enorme autoridad en el sprint del grupo de cinco corredoras que llegaron por delante a la línea de meta de Kigali, completando el podio la italiana Chantal Pegolo (plata) y la suiza Anja Grossmann (bronce).

La corredora española completó los 74 km de carrera, con las cotas de Kigali Golf, Kimihurura y el Muro final de Kigali como puntos más relevantes, en 2 horas, 9 nueve minutos y 19 segundos, a un promedio de 34,334 km/hora.

Historic for Spain 🇪🇸



First ever UCI Women Junior Road World Champion 🌈



Look how much that victory meant to Paula Ostiz 🥺. #Kigali2025 pic.twitter.com/VQjJBaG2il — UCI (@UCI_cycling) September 27, 2025

Así les fue a las ciclistas colombianas

En la prueba élite del Mundial, Paula Patiño fue la mejor ubicada. Terminó en la casilla 50 a 16′16″ del liderato. Por otro lado, Diana Peñuela no logró finalizar su participación. En cuanto a la categoría júnior, Estefanía Castillo fue 34° a 3′33 de la ganadora, mientras que Luciana Osorio salió 41° a 8′16″.