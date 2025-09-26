Vuelve a la política el exministro Juan Fernando Cristo

El exministro Juan Fernando Cristo, que hacía parte de la mesa de trabajo de 6AM, anunció que regresa a la actividad política haciendo parte del Partido Alianza Verde, donde impulsará una lista de coalición al Congreso de la República.

“No ha sido una decisión fácil, he encontrado aquí un equipo y compañeros maravillosos, he aprendido el inmenso amor y compromiso que ustedes, los periodistas, tienen por Colombia. Hoy es un día triste y de nostalgia, pero hay que tomar decisiones”, aseguró Cristo.

Les compartiré episodios de mi vida política en los que, contra todo pronóstico y con mucha perseverancia, logré acuerdos que muchos consideraban imposibles. pic.twitter.com/i40kIRZJv1 — Juan Fernando Cristo (@CristoBustos) September 26, 2025

Respecto a su opinión sobre el gobierno actual, indicó que: “Ha sido un liberal que cree profundamente en la necesidad de los acuerdos para sacar este país adelante. Hay cosas buenas por mostrar de este Gobierno, en este momento hay muchos candidatos y pocas propuestas, voy a salir a las regiones para escuchar a la gente, este país está profundamente dividido y hay que unirlo”.

¿Quién encabezaría la lista?

Estamos hasta ahora comenzando a hacer las primera reuniones donde se van a formar las listas que tendrán a la mayoría de los congresistas del Partido Verde, pero por ahora, la cabeza de la lista no se ha definido.

¿Para qué quisiera ser presidente?

En este momento que ha sido de gran polarización para el país, Juan Fernando Cristo afirmó qué: “No se puede ser ajeno al debate de las ideas, se debe tratar de construir. Una gran frustración que tuve como ministro del Interior fue no lograr el acuerdo nacional”.

Presentó los puntos en los que quisiera trabajar a largo plazo:

Sepultar el centralismo y avancemos hacia la autonomía territorial. Recuperar la seguridad de Colombia y avanzar en lo que se pueda con los grupos que quieran avanzar en este modelo. Garantizar el desarrollo de un capitalismo moderno, emprendedor y solidario.

Afirmó que lo que le puede ofrecer al país es experiencia con resultados claves y conocimiento del país.

¿Qué ha cambiado del Petrismo?

“Como estamos cerca a las elecciones, el Gobierno se ha concentrado más en la campaña y no en gobernar y ejecutar”, dice Cristo.

Asamblea nacional Constituyente:

“Yo creo que se ha manoseado tanto el tema de la constituyente que se la ha perdido la importancia. Hoy la constituyente es un mecanismo contemplado en la Constitución, pero se le está asociando a reelección y con algo negativo. Debemos hacer un consenso, la constituyente no es un mecanismo para aplastar a otros”, explica.

Aseguró que hay una buena constitución en este momento, en lo que se debe trabajar en un buen debate político.

¿Daniel Quintero o Abelardo de la Espriella?

Consideró que ninguna de estas dos propuestas le convienen a la Colombia de hoy: “el país necesita más experiencia en lo público, no se puede llegar a improvisar. Yo prefiero darle propuestas, ideas, optimismo y fe al país”.

¿El presidente está a tiempo de elegir ministros experimentados?

“Yo creo que el cambio de ministros no es sano en este momento, en esta etapa no deberíamos pensar en cambios de ministros, debemos mirar hacia el futuro y es lo que le queremos plantearle al país ¿Qué vamos a hacer a partir del 07 de agosto de 2026?“, concluye.

Lo que hay que buscar más allá de los extremos es una propuesta que pueda unir a los colombianos hacia el futuro”, puntualizó el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo.