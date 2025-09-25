De La Espriella denuncia que “Gobierno Petro ordenó debilitar” su esquema de seguridad

Colombia

El precandidato presidencial Abelardo De La Espriella denunció que su esquema de seguridad será reducido “por orden del Gobierno Petro”, hecho por el cual presentó una acción de tutela ante el Consejo de Estado.

“El riesgo para el abogado y político es inminente debido a los perfilamientos de los que ha sido víctima de manera directa y sistemática por parte del jefe de Estado colombiano, una situación similar a la que enfrentó el precandidato y senador Miguel Uribe”, indicaron desde su equipo.

La tutela presentada, argumentando “una inminente violación de los derechos fundamentales a la vida, la integridad y la seguridad personal y familiar”, se da luego de que De La Espriella alertara que “he recibido información muy confiable sobre el precio que le han puesto a mi cabeza, a la del presidente Uribe y a la de otros opositores: ocho millones de dólares por vernos muertos”.

Sin embargo el líder de ‘Defensores de la Patria’, movimiento con el que está recolectando las firmas, ha dicho que “no me asustan. Seguiré en la lucha de frente”. Y añadió que: “esta semana el narcotraficante Diosdado Cabello se refirió a mí como su enemigo y el de su cómplice Petro. Sí señor. He venido a combatirlos con las armas de la democracia”.