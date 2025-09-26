“Podríamos estar frente a un cartel de los títulos universitarios”: Jennifer Pedraza

Luego de la polémica que se ha generado al revelarse que la Fundación San José le entregó un título universitario a Juliana Guerrero sin haber presentado las Pruebas Saber Pro, el abogado que representa a la Fundación de Educación Superior, anunció que la institución anulará el título universitario de Juliana Guerrero, luego de comprobarse que incumplió con los requisitos para obtener el diploma.

Juliana Guerrero también se pronunció al respecto e informó que en teoría no le quitaron su diploma, sin embargo, cumplirá con el requisito que le falta, y es presentar las pruebas Saber Pro, para poder utilizar su título sin problema.

En ese sentido Jennifer Pedraza, representante a la Cámara afirmó que: “Es un nombramiento irregular, no cumple con los criterios meritocráticos, no cumple con el manual de funciones y aun así Guerrero sigue insistiendo en ser viceministra de las juventudes”

Pedraza afirmó que seguirá luchando contra el nombramiento porque es un insulto muy claro para el movimiento juvenil, para la apuesta de educarse como para salir adelante.

“Hemos solicitado al ministerio de Educación una investigación mucho más rigurosa en contra de la Fundación San José”: comentó Jennifer Pedraza.

También contó que el ministro del Interior, Armando Benedetti, dio una entrevista en la que da la impresión de que están esperando que el tema se enfríe para hacer el nombramiento, y si llega a ser de esa manera Pedraza demandará el decreto e incluso hay juventudes que están dispuestas a movilizarse en contra de este nombramiento.

Por otra parte, aseguró que no se trata de solo presentar las pruebas Saber Pro y se soluciona todo, porque al presentar las pruebas después de la titulación, se anularía el título que ya tiene. “Estaríamos frente a un cartel de los títulos y por eso es que la investigación del ministerio tiene que ser profunda, no se trata solo de Juliana sino todos los títulos que la Fundación ha entregado”.

Esta denuncia es muy grave: “Uno no puede ir donde un profesional que solo tenga diez meses de estudio y obtuvo un título, el debate es mucho más amplio sobre el tipo de profesionales que le estamos entregando al país”.

“No vamos a soltar el tema hasta que haya una persona con los méritos y aptitudes idóneas para el cargo”: Finalizó la Representante a la Cámara, Jennifer Pedraza.